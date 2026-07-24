Guvern: Procedurile de acordare a sprijinului prin OUG 11/2026 pentru ocuparea forței de muncă

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, procedurile de acordare a sprijinului, prevăzut în OUG 11/2026 pentru ocuparea forței de muncă, dedicat tinerilor NEET, persoanelor vulnerabile și angajatorilor.

Tinerii NEET sunt cei cu vârsta între 16 și 30 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Actul normativ reglementează documentele necesare, termenele, fluxurile administrative și procedurile privind acordarea, plata, suspendarea, încetarea și recuperarea drepturilor prevăzute de OUG 11/2026.

Este vorba despre acordarea primei de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată, măsurile de sprijin dedicate persoanelor vulnerabile și stimulentele acordate angajatorilor acestora.

Sunt reglementate, totodată, modalitățile prin care documentele pot fi depuse și transmise prin mijloace electronice și prin intermediul platformelor informatice dedicate, facilitând accesul cetățenilor și al angajatorilor la serviciile oferite de ANOFM și reducând birocrația.