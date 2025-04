Guvernul a aprobat prin OUG normele de aplicare a taxei „pe stâlp”: Cotele de impozitare au fost reduse și diferențiate

Guvernul a aprobat, joi, printr-o Ordonanță de urgență (OUG) normele de aplicare a taxei „pe stâlp”, iar față de proiectul publicat în consultare publică de ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, cotele de impozitare au fost reduse și diferențiate.

Astfel, Executivul are în vedere o cotă de impozitare de 0,5% pentru valoarea netă a construcțiilor, altele decât cele de natura domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ/teritoriale.

O altă cotă, de 0,25%, va fi aplicată pentru calcularea impozitului pe construcții în cazul contribuabililor care au în administrare, concesiune, folosință cu titlu gratuit/închiriere construcții de natura domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ/teritoriale, luând în considerare faptul că pentru aceste construcții nu poate fi stabilită o valoare netă.

Acest impozit se va aplica doar pentru construcțiile situate pe teritoriul României delimitat de frontiera de stat, prin urmare, sub incidența acestei Ordonanțe de Urgență nu intră construcțiile situate în teritoriul maritim al României.

Se va acorda o bonificație de 10% din valoarea impozitului pentru contribuabilii care plătesc până la data de 25 mai a anului pentru care se datorează impozitul.

„Inițial, în Ordonanța de Urgență „trenuleț” (OUG 156/2024, n.r.) s-a prevăzut că normele se vor aproba prin Hotărâre de Guvern. Am decis ca detaliile, care sunt relativ simple, și pentru o aplicare mai ușoară, să le introducem într-o Oordonanță de urgență. Asta am făcut astăzi. Am clarificat baza de impozitare, diferențiat pentru companiile private și pentru companiile care administrează bunuri publice aflate în concesiune, luate în concesie de la statul român, din ministere sau luate în concesiuni de la autoritățile publice locale. Deci, am făcut această diferențiere pentru că, în cazul companiilor private, se calculează amortizare, se reduce treptat valoarea impozabilă a bunurilor, a construcțiilor speciale, în cazul construcțiilor aflate în domeniul public nu există această amortizare. Vorbim de o valoare istorică. Este motivul pentru care aplicăm o diferențiere ca și procent. Aplicăm un impozit de 0,5% la valoarea netă a activelor”, a precizat Tanczos Barna.

Ministrul a arătat că această reducere a fost solicitată de companiile private care plătesc impozitul: „Facem o reducere a acestui impozit și aplicăm la valoarea netă, așa cum au solicitat aceste companii private. De asemenea, în cadrul procesului de consultare publică, am discutat cu companiile de stat care administrează bunuri aflate în domeniul public. Am vorbit și cu companiile de apă și canalizare, cu operatorii regionali care de asemenea administrează un bun extrem de important, sistemele de canalizare și de apă. Din partea lor, de asemenea, în consultarea publică avută la Minister, am primit o solicitare sau mai multe solicitări de reducere a cotei de impozitare. În felul acesta am ajuns la 0,25% din valoarea istorică, valoarea brută a infrastructurii care se supune impozitării. De asemenea, am introdus o bonificație de 10% similar bonificației la impozitele locale pe clădiri care se aplică la unitățile administrative teritoriale, la primării. Această bonificație se obține în cazul în care impozitul se plătește, până la data de 25 mai 2025. Celelalte termene cu privire la plata în două tranșe au rămas nemodificate”.

Tanczos Barna a estimat din nou că noua OUG va genera o încasare de peste un miliard de lei, bugetată în baza ordonanței inițiale – Ordonanța „trenuleț”.

„Nu am modificat această sumă, și varianta aprobată astăzi asigură încasarea acestei sume de către Ministerul Finanțelor. Din calculele noastre rezultă că o proporție de 75% din această sumă va fi plătită de companiile de stat sau companiile care administrează bunuri aflate în domeniul public și 25% de către companiile private”, a spus ministrul Finanțelor.

Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare („Ordonanța trenuleț”), aprobată pe 30 decembrie 2024 și publicată în Monitorul Oficial în ultima zi a anului, prevedea că „impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri”.