Guvernul a finalizat a 3-a revizuire a PNRR și pregătește depunerea Cererii 5 de plată, de 2 miliarde de euro

Guvernul interimar Bolojan a luat act, în ședința de joi, de Nota privind finalizarea celei de-a 3-a revizuiri a PNRR, etapă care permite depunerea Cererii de plată nr. 5, cu o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de euro.

Potrivit Executivului, revizuirea Planului a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, maximizarea absorbției fondurilor europene și evitarea riscului unor penalizări financiare semnificative.

În urma celei de-a treia revizuiri, valoarea totală a PNRR este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,5 miliarde de euro împrumuturi.

Totodată, au fost ajustați indicatorii unor investiții și reformulate anumite jaloane, astfel încât implementarea Planului să reflecte progresul efectiv al proiectelor și să permită utilizarea integrală a fondurilor europene până la termenul-limită de eligibilitate, august 2026.

Noua structură a Cererii de plată nr. 5, agreată cu Comisia Europeană, include 75 de jaloane și ținte – 21 aferente reformelor și 54 aferente investițiilor. Reconfigurarea cererii asigură o distribuire mai echilibrată a jaloanelor și țintelor între cererile de plată nr. 5 și nr. 6 și reflectă stadiul real de implementare al proiectelor.

Valoarea brută a Cererii de plată nr. 5 este de 2,66 miliarde de euro, din care 1,92 miliarde de euro granturi și 744 milioane de euro împrumuturi. Suma estimată a fi încasată după evaluarea Comisiei Europene este de aproximativ 2 miliarde de euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al PNRR, monitorizează permanent progresul îndeplinirii jaloanelor și țintelor și colaborează cu toate ministerele și instituțiile responsabile pentru finalizarea documentației necesare depunerii cererii de plată.

În perioada următoare, prioritatea este finalizarea documentelor justificative, a actelor normative și a tuturor procedurilor administrative și de audit necesare depunerii Cererii de plată nr. 5.

De asemenea, toate instituțiile implicate trebuie să asigure respectarea principiului ireversibilității reformelor, verificarea utilizării fondurilor, prevenirea dublei finanțări și implementarea recomandărilor formulate de Autoritatea de Audit și de serviciile Comisiei Europene.

Conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, noua Decizie de punere în aplicare a Consiliului este estimată să fie aprobată la începutul lunii august, urmând ca, în aceeași zi, România să depună Cererea de plată nr. 5. Cererea de plată nr. 6 este programată pentru sfârșitul lunii septembrie.