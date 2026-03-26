Guvernul a modificat la capitolul „Accize” Normele de aplicare a Codului fiscal

Guvernul a modificat, joi, Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, la capitolul „Accize și alte speciale”.

Cele mai importante modificări au în vedere următoarele aspecte:

• Actualizarea reglementărilor privind autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. Totodată, se reglementează înregistrarea operatorilor economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură și biocombustibili;

• Stabilirea condițiilor obținerii calității de exportator înregistrat a operatorilor economici care exportă produse energetice prevăzute la art. 435 alin. (3) din Codul fiscal;

• Includerea unor clarificări similare celor prevăzute în prezent și pentru energia electrică, astfel încât să fie considerat consum propriu cel de gaz natural utilizat pentru menţinerea capacităţii de a produce, transporta şi distribui gaz natural, care depăşeşte limitele aprobate de ANRE pentru fiecare operator economic sau, în lipsa acestora, normele proprii de consum tehnologic stabilite de operatorul economic.

• Iintroducerea obligației în sarcina antrepozitarului autorizat de a deține dovada autorizării privind securitatea la incendiu pentru fiecare locație autorizată, în scopul prevenirii și eliminării riscurilor asociate acestor operațiuni. Aceasta, având în vedere riscul pe care îl presupun operațiunile desfășurate în incinta unui antrepozit fiscal, în special cele cu produse accizabile inflamabile.

• În vederea asigurării unor condiții de securitate a locului în care realizează recepția produselor accizabile deplasate în regim suspensiv, se completează condițiile de autorizare ca destinatar înregistrat prin introducerea obligației ca locul în care realizează recepția produselor accizabile deplasate în regim suspensiv să fie strict delimitat, prin împrejmuire.

• Se introduc unele obligații în sarcina destinatarului înregistrat, respectiv, dotarea cu un sistem de supraveghere video a locului de recepție a produselor în regim suspensiv de accize; deținerea autorizației de mediu pentru fiecare locație; deținerea dovezii autorizării privind securitatea la incendiu pentru fiecare locație, similar cu obligația introdusă și pentru antrepozitarul autorizat.

• Se clarifică faptul că nu sunt activități de comercializare angro operațiunile de revânzare a combustibililor alimentați din stațiile de distribuție en détail pe bază de carduri de combustibil, furnizarea de combustibili de aviație realizată de intermediarii care administrează contracte cu operatorii aerieni, furnizarea de produse energetice către forțele armate prevăzute la art. 395 alin. (1) lit. c) și lit. c^1) din Codul fiscal de către contractanții și subcontractanții acestora

În plus, operatorii economici care realizează aceste activități au obligația de a notifica Comisia prevăzută la art. 359 alin. (1) din Codul fiscal cu privire la activitățile desfășurate și după caz, locațiile din care se desfășoară activitatea, nerespectarea acestei obligații reprezentând contravenție.

„Măsura are în vedere faptul că este necesar a se asigura desfășurarea fără impedimente a activităților legate de misiunile de apărare, în contextul livrărilor de produse energetice destinate nevoilor NATO/Armatei Statelor Unite ale Americii dislocate pe teritoriul României, în baza acordurilor bilaterale, precum și ale forţelor armate ale oricărui alt stat membru decât România care participă la o acţiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comune. Scopul acestui cadru juridic este simplificarea procedurilor administrative, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare”, precizează Executivul.