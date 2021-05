Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, prelungirea cu o lună a plăţilor pentru minerii din Valea Jiului.

Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Florin Cîţu: „În şedinţa de Guvern de astăzi am avut mai multe acte normative importante, am aprobat, bineînţeles, prelungirea sau printr-un act normativ am pus la dispoziţie sumele pentru a mai plăti o lună în plus minerii din Valea Jiului”.