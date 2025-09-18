Guvernul a prelungit termenul de înrolare în REGES-ONLINE

Guvernul a prorogat până la 31 decembrie termenul de trecere a firmelor de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE.

Motivul: doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, care precizează că menținerea termenului inițial, de 30 septembrie, „ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar”.

„Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – REGES-ONLINE, respectiv: termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma REGES-ONLINE; termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017. (…) Toți angajatorii sunt invitați să finalizeze înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârșitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit”, se arată în comunicat.

Trecerea la REGES-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Comunicatul amintește beneficiile aduse de REGES-ONLINE, printre care administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora, raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației, accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID, integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.