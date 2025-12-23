Guvernul a suplimentat cu 1,3 miliarde de lei, din Fondul de rezervă, bugetul Ministerului Apărării

Guvernul a suplimentat cu 1,3 miliarde de lei, marți, din Fondul de rezervă aflat la dispoziția premierului Ilie Bolojan, bugetul pentru anul 2025 al Ministerului Apărării.

Decizia a fost luată în prima ședință la care a participat noul ministru al Apărării, Irineu Darău.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României. Este vorba despre plata obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și pentru finanțarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare.

„Ministerul Apărării Naționale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care reflectă prevederile Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare”, potrivit Guvernului.