Guvernul Bolojan a majorat salariul minim la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026

Guvernul Bolojan a aprobat, joi, Hotărârea privind majorarea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026.

Creșterea este de 6,8%, respectiv 275 de lei brut și 125 lei net. Astfel, angajații cu salariul minim vor primi „în mână” 2.699 lei, cu deducerea de 200 lei.

Potrivit Ministerului Muncii, 831.382 de angajați beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată.

„De majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați”, precizează reprezentanții ministerului.

