Guvernul le alocă fermierilor ajutoare de peste 180,7 milioane de euro, pentru anul de cerere 2025

Guvernul Bolojan a aprobat, în ședința de miercuri, plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2025.

Astfel, fermierii vor beneficia de sprijin financiar de peste 180,7 de milioane de euro, din care:

– 60,64 milioane euro (308,1 milioane lei) pentru sectorul vegetal

– 120,11 milioane euro (610,2 milioane lei) pentru sectorul zootehnic

Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pentru anul 2026, sub forma plăților naționale tranzitorii aferente anului de cerere 2025.

În sectorul vegetal, ajutoarele vizează culturile amplasate pe teren arabil, precum și culturi specifice: in și cânepă pentru fibră, tutun, hamei și sfeclă de zahăr.

În sectorul zootehnic, sprijinul se acordă pentru:

– bovine – sectorul lapte

– bovine – sectorul carne

– ovine și caprine

Beneficiarii sunt fermierii – persoane fizice sau juridice – care utilizează terenuri agricole și/sau dețin legal animale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Condițiile de acordare și documentele necesare sunt stabilite prin Ordinul MADR nr. 125/2024, cu modificările și completările ulterioare.