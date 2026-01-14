Guvernul va continua și în 2026 să le dea primarilor bani pentru Programul „Anghel Saligny”

Guvernul va continua și în 2026 să aloce fonduri primarilor pentru Programul „Anghel Saligny”, iar în acest sens a aprobat, ședința de miercuri, criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer a banilor.

„Actul normativ menține structura de prioritizare aplicată în anul 2025, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 42/2025, în vederea accelerării proiectelor aflate în derulare și a utilizării optime a resurselor disponibile, astfel încât, și în anul 2026, Ministerul Dezvoltării să poată aproba toate solicitările de transfer”, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Astfel, 45% din fonduri sunt direcționate către proiecte de alimentare cu apă și canalizare (1.408 obiective), 30% către sisteme de distribuție a gazelor naturale (283 obiective) și 25% către proiecte de infrastructură rutieră – drumuri și poduri (2.683 obiective).

În cadrul fiecărui domeniu de investiții prioritate au proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuție: 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor pentru care s-au transferat deja peste 80% din valoarea contractelor (1.852 obiective), 30% proiectelor cu un grad de implementare cuprins între 40% și 80% (933 obiective) iar 20% celor aflate în faze incipiente (1.589 obiective).

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente și echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării acestora la Ministerul Dezvoltării.

Criteriile de prioritizare nu se aplică în cazul a 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor municipiului București, care trebuie să asigure o cofinanțare de 20% din sumele solicitate de la bugetul de stat în anul 2026.