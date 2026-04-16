Guvernul va gestiona tranparent, printr-o platformă unică, accesul lucrătorilor străini

Guvernul va gestiona printr-o platformă națională unică – WorkinRomania.gov.ro – accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, prevede un proiect de Ordonanță de urgență (OUG) discutat în primă ectură, în ședința de joi.

Proiectul OUG include reglementări care vor facilita accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe. Totodată, noile reguli vor simplifica procedurile și vor reduce termenele de avizare, în condițiile în care se înregistrează o criză a forței de muncă la nivel național.

Cele mai importante prevederi ale proiectului de Ordonanță de Urgență au în vedere:

• Crearea WorkinRomania.gov.ro – Platforma unică națională prin care Guvernul va gestiona în mod transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorități;

• Introducerea „Listei ocupațiilor deficitare” aprobată prin Hotărâre de Guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS și a consultării cu partenerii sociali; serviciile specializate de plasare fiind corelate cu această listă;

• Instituirea unui depozit financiar – un mecanism de protecție preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale;

• Standardizarea contractelor – 1. contractul de prestări servicii (agenție–angajator) 2. contractul de plasare tripartit (agenție–angajator–lucrător), inclusiv în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător, 3. contractul de muncă (angajator–lucrător);

• Instituirea principiului “angajatorul plătește” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanții/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii și OCDE.

În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admişi a crescut de la 5.500, în 2015 și 2016, la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an, a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.