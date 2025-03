Horváth: Rolul departamentelor de IT va crește în cadrul companiilor, în următorii 3 ani

Tendința de transformare a departamentelor IT din simple unități de suport în parteneri strategici ai afacerii, care creează valoare pentru companie, este în continuă accelerare, conform studiului anual „IT Management Study 2024”, realizat de Horváth, compania globală de consultanță în management, prezentă în România din 2005.

Dacă, în prezent, echipele de IT-ul au un rol activ în managementul proceselor de business în 42% dintre companii, acest procent va crește la 57% până în 2027.

Astăzi, IT-ul este considerat partener de business de 18% dintre organizații, respectiv „enabler” (facilitator în atingerea obiectivelor) și consultant de business în 24% dintre cazuri, dar în următorii trei ani se estimează că va deveni o unitate de inovare, generatoare de valoare adăugată, în 29% dintre companii. În același interval, numărul celor care văd în IT doar un furnizor de servicii low cost (20% în prezent) este estimat să scadă la 8%.

De asemenea, rolul IT-ului în crearea de noi produse și servicii va crește semnificativ: (1) va fi implicat în consilierea pentru dezvoltarea de produse noi (+12%, ajungând la 40%) și (2) va contribui la dezvoltarea de produse comercializabile (+13%, atingând 36%).

În paralel, rolul IT-ului în furnizarea și administrarea sistemelor IT va scădea considerabil, de la 49% în prezent la doar 24% în următorii trei ani.

Această expansiune a responsabilităților IT are loc într-un context dificil: 83% dintre companii sunt nevoite să implementeze măsuri de reducere a costurilor, iar 70% dintre ele estimează o creștere modestă a bugetelor IT, între 1,6% și 3,4% pe an. În același timp, cheltuielile pentru pentru inovație, inclusiv inteligență artificială (+10%), sunt în creștere.

Rolul în continuă schimbare al IT-ului evidențiază natura duală a inteligenței artificiale, atât ca un avantaj, cât și ca o provocare, în cadrul proceselor de transformare digitală. Deși AI oferă eficiență și inovație, integrarea sa necesită o planificare strategică. Planul în cinci pași al Horváth oferă un cadru pentru o transformare sustenabilă și profitabilă a AI:

Analiza beneficiilor potențiale – Pentru a iniția o transformare solidă a AI, este esențial să se înțeleagă beneficiile potențiale. O identificare și analiză aprofundată a câștigurilor comparativ cu situația actuală creează baza pentru toate etapele ulterioare. Conform cercetărilor Horváth, doar un sfert dintre companii au realizat o astfel de analiză până în prezent, iar încă 50% plănuiau să o finalizeze în 2024. Alinierea strategică – Pe baza analizei potențiale, se dezvoltă o strategie care trebuie să includă obiective specifice, un model operațional adecvat, un cadru de guvernanță bine definit, un portofoliu de cazuri de utilizare, gestionarea riscurilor, programe de formare a angajaților și un plan de comunicare eficient. Alegerea abordării corecte de implementare – Există trei abordări principale pentru implementarea AI, fiecare având un nivel diferit de potențial transformator și maturitate necesară: (1) Abordarea AI prioritizată – Se concentrează doar pe cazurile cu prioritate maximă, în special într-un mediu cu o pregătire limitată pentru AI; (2) Abordarea AI focalizată – Se axează pe scenarii de aplicare în funcții sau procese end-to-end cu cel mai mare potențial; și (3) Abordarea AI scalată – Consideră întregul context organizațional, extinzând AI în toate funcțiile și procesele end-to-end. Implementare graduală și controlată – Implementarea se realizează în etape controlate, pentru a minimiza riscurile și pentru a permite ajustări rapide. Se efectuează mai întâi niște prototipuri de validare (proofs of concept), urmate de o derulare treptată, cu monitorizare constantă și optimizări continue. Pe tot parcursul procesului, este esențială o comunicare transparentă prin canalele interne pentru a menține angajamentul echipei și pentru a măsura impactul asupra companiei. Dezvoltarea competențelor angajaților – Succesul unei transformări bazate pe AI depinde, în mare măsură, de acceptarea și competențele angajaților. Elementele cheie includ: (1) Cultivarea unei culturi organizaționale care susține schimbarea; (2) Creșterea gradului de conștientizare și motivare a angajaților; (3) Dezvoltarea și extinderea competențelor relevante pentru AI; și (4) Crearea de structuri și procese de suport pentru adoptarea AI.

„Departamentele de IT se confruntă cu provocarea de a face mai mult cu mai puține resurse, asumându-și în același timp un rol strategic în companie. Pentru a face față bugetelor din ce în ce mai restrânse și pentru a contribui decisiv la crearea de valoare în companie, IT-ul trebuie să se optimizeze, să continue automatizarea și să valorifice mai bine potențialul inteligenței artificiale. În caz contrar, nu va putea susține în mod adecvat inovațiile necesare în business. Prin urmare, IT-ul trebuie regândit radical: ce contribuie la crearea de valoare, cum poate fi producția mai eficientă din punct de vedere al costurilor și ce poate fi eliminat,” explică László Pálházi, senior project manager, Horváth România​.