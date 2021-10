I-o fi spus și lui Cîțu? Iohannis: „Plafonarea prețurilor la energie poate să ne treacă prin iarnă”

„Plafonarea prețurilor la energie este o măsură care poate să ne treacă prin iarnă”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, joi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, pe care a vizitat-o cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii 1.

Președintele nu i-o fi spus acest lucru și premierului Florin Cîțu, care a ales să adopte, luni, o ordonanță de urgență pentru compensarea prețurilor la curent și gaze, nicidecum pentru plafonarea lor?

Miercuri, Cîțu a declarat că ar adopta plafonarea, dar acum nu mai are cum, decât dacă va fi numit din nou prim-ministru plin:

Dar iată ce a mai declarat Iohannis, joi:

„Nu se aştepta nimeni să avem aceste creşteri fantastice la preţul gazelor, nu s-au aşteptat experţii – cum în general nu se aşteaptă când apar crize – să crească preţurile la energie aşa de mult.

Exact din acest motiv am dorit să atrag atenţia autorităţilor europene că trebuie să acţionăm repede şi împreună. Am purtat o discuţie lungă cu Ursula von der Leyen când a venit în România şi am avut o discuţie pe această speţă la summit-ul din Slovenia.

Am reuşit, împreună cu alţii care sunt la fel de preocupaţi, să punem această chestiune în centrul atenţiei Comisiei, care a primit temă de la noi să pregătească un set de evaluări şi măsuri pe care le vom discuta la sfârşitul lunii.

Până atunci, miniştrii Energiei vor discuta aceste măsuri. Cum ele trebuie corelate, negociate, nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsurile posibile este plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă, până când se pun în practică alte măsuri, pentru că este nevoie de un set amplu de măsuri pentru a nu lăsa aceste preţuri să ducă la o explozie generalizată de preţuri în economiile europene”.