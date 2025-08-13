Încă o majorare! Nazare: „Propunem stabilirea capitalul social minim de 8.000 lei pentru un SRL”

Ministrul Finanțelor, alexandru Nazare, a declarat miercuri că va majora de la 200 la 8.000 de lei capitalul social minim necesar pentru un SRL.

El a prezentat într-o conferință de presă, modificări legislative ce vor fi cuprinse în Pachetul II de măsuri, care trebuia aprobat la finalul lunii iulie, dar este tărăgănat.

Modificări pentru reducerea acumulării de datorii și de creștere a transparenței în mediul de afaceri:

Reducerea termenelor de eșalonare a datoriilor și sancționarea penală a cesionării părților sociale în cazul firmelor cu obligații bugetare neachitate, dacă tranzacția este făcută cu scopul de a evita plata acestora.

Interdicția de cesionare a acțiunilor pentru firmele cu datorii, fără dovada achitării acestora sau a unor măsuri asigurătorii.

Obligativitatea deschiderii unui cont bancar pentru toate persoanele juridice, în condițiile în care aproape jumătate dintre companiile active nu au cont și cumulează datorii totale de peste 1,7 miliarde de lei. Băncile vor fi obligate să deschidă cel puțin un cont pentru orice firmă.

Majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri la 8.000 de lei, față de 1 leu în prezent, cu norme tranzitorii. Ministrul a amintit că nivelul de 200 de lei stabilit în 1990 nu a mai fost actualizat până în 2020.

Ministrul a amintit că „din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei; capitalul social este 1 leu”. „Practic, în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puține resurse, posibilități de a recupera în momentul în care aceste companii ajungă în inactivitate, în insolvență, în dizolvare, în diverse faze. Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social. Dar capitalul social inițial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăților de tip SRL. Bineînțeles, această chestiune va fi reglată nu imediat. Vor fi norme tranzitori”, a declarat Alexandru Nazare, într-o conferință de presă.

Toate firmele trebuie să aibă card bancar

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un cart bancar. Nu au un cart bancar… Și am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relație cu nici o bancă și nu fac niciun fel de rulaj este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii Practic aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Și pe această cale instituim obligația prin care persoanele juridice să dețină un cont în bancă”, a mai spus ministrul.