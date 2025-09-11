Inflația a urcat la 9,9% în august. Energia electrică, în topul celor mai mari scumpiri (INS)

Inflația a urcat la 9,9% în august, față de luna similară din anul trecut, iar topul celor mai mari scumpiri are în frunte energia electrică, potrivit datelor publicate de joi de Institutul Național de Statistică (INS).

De la 1 august, cota standard de TVA a fost majorată de Guvernul Bolojan la 21%, de la 19% anterior, iar cota redusă a urcat la 11%.

Energie electrică s-a scumpit cu 65,7% față de august 2024, după ce Guvenul Ciolacu a eliminat, la începutul anului, schema de plafonare a prețurilor.

În topul creșterilor de prețuri s-au înregistrat la serviciile de igienă și cosmetică (19,3%), îngrijire medicală (13,3%), restaurante și cafenele (12,3%), transport urban (10,9%) și chirii (10,6%).

La alimente, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la cafea (17%), zahăr și produse zaharoase (12,5%), ouă (8,7%), lapte și produse lactate (între 7% și 10%), carnea de pasăre (8,4%).

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere „probabil peste 9%” prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior.