Inflația mărită afectează competitivitatea IMM-urilor

Reprezentanții IMM România atrag atenția asupra creșterii costurilor de producție și diminuarea vânzărilor, având ca efect direct scăderea competitivității, în condițiile în care indicele prețurilor de consum a urcat la 9,8% în octombrie, față de perioada similară din 2024.

„În condițiile unei rate a inflației de 2,2% la nivelul Uniunii Europene și de aproape 10% în România, întreprinderile românești devin necompetitive pe piața unică. Este necesar să luăm în considerare și măsurile din statele UE, care, în perioade dificile, au implementat programe de susținere a IMM-urilor pentru stimularea investițiilor și reducerea poverii fiscale”, a declarat președintele IMM România, Florin Jianu.

Indicele prețurilor de consum a înregistrat creșteri în principal la: mărfuri nealimentare: energie electrică (72,3%), reparații auto, electronice și lucrări foto (16,57%), transport interurban CFR (18,59%), rutier (10,05%), servicii poștale – 12,5%), restaurante, cafenele, cantine (12,6%), plata cazării în unități hoteliere (9,5%), alte servicii cu caracter industrial (16,91%); mărfuri alimentare: fructe și conserve din fructe (14,96%), fructe proaspete (22,74%), zahăr, produse zaharoase și miere de albine (13,27%), se subliniază în comunicat.

Principalele cauze care au generat creșterea inflației sunt:

mărirea TVA, începând cu august 2025, care a condus la scăderea puterii de cumpărare a firmelor, reducerea investițiilor și diminuarea consumului;

creșterea accizei la combustibil și a prețurilor la energia electrică, ce a contribuit la menținerea inflației aproape de 10% și a determinat creșterea costurilor prețurilor produselor și serviciilor oferite pe piață;

nereformarea administrației publice, care generează o creștere a cheltuielilor bugetare (la 9 luni au fost de 569,43 miliarde de lei, cu 11,2% mai mari, iar veniturile încasate au fost de 466,95 miliarde de lei, mai mari cu 12,3%), rezultând un deficit de 102,47 miliarde lei.

„IMM România a evidențiat în Carta Albă a IMM-urilor din România, 2025, principalele măsuri pentru susținerea IMM-urilor, în contextul actual caracterizat de creșterea fiscalității din Pachetul I de reforme, perturbări majore în lanțurile globale de aprovizionare, creșteri substanțiale de prețuri la energie, materii prime, produse și servicii, tranziția spre o economie verde și transformarea digitală”, conform comunicatului.

Acestea se referă la: