Insolvența, dizolvarea și lichidarea firmelor în 2026: Rolul avocatului în protejarea afacerilor în criză

Procedurile de insolvență, dizolvarea și lichidarea societății reprezintă mecanisme juridice importante pentru gestionarea dificultăților financiare ale unei societăți, atrage atenția Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.

Utilizarea corectă a mecanismelor de prevenție poate evita intrarea în faliment, iar gestionarea eficientă a procedurilor poate asigura protejarea intereselor părților implicate, se arată într-un comunicat.

Fie că este vorba despre o firmă în insolvență, despre o procedură de dizolvare a unui SRL sau despre finalizarea activității prin radierea societății, fiecare etapă implică obligații legale stricte și riscuri juridice semnificative.

Acestea trebuie analizate cu atenție, deoarece efectele juridice diferă în funcție de starea financiară a societății, structura pasivului, existența unor perspective reale de redresare și etapa în care se află compania la momentul luării deciziei.

Potrivit avocatul coordonator, complexitatea acestor situații nu se limitează la alegerea formală între reorganizare, faliment, dizolvare voluntară sau lichidare. Ea presupune o evaluare juridică și patrimonială completă a raporturilor cu creditorii, a obligațiilor scadente și a actelor societare relevante.

Totodată, trebuie analizate riscurile privind răspunderea administratorilor și a consecințelor pe care fiecare procedură le produce asupra activității și patrimoniului societății. În acest context, devine esențială pentru alegerea mecanismului juridic adecvat și pentru prevenirea agravării dificultăților financiare examinarea documentelor contabile și societare.

Trebuie făcută o verificare a structurii creanțelor, a contractelor în derulare, a măsurilor de executare deja începute, a posibilităților de restructurare și a condițiilor legale pentru deschiderea procedurii insolvenței, dizolvare sau lichidare.

De asemenea, corelarea etapelor de analiză juridică, negociere cu creditorii, restructurare, reorganizare, lichidare a activelor și, după caz, gestionare a procedurilor contencioase este decisivă pentru protejarea intereselor societății, ale asociaților și ale creditorilor, astfel încât o situație de dificultate economică să nu se transforme într-o sursă suplimentară de riscuri juridice, financiare și reputaționale.

În contextul economic actual, caracterizat de fluctuații ale pieței, creșterea costurilor operaționale și dificultăți de finanțare, mecanismele juridice privind insolvența, dizolvarea și lichidarea firmelor capătă o importanță deosebită în protejarea mediului de afaceri.

Regimul juridic privind procedura insolvenței este stabilit prin Legea nr. 85/2014, care reglementează atât condițiile de deschidere a procedurii insolvenței, cât și etapele reorganizării judiciare și intrarea în faliment.

Totodată, Legea 31/1990 înglobeză regulile aplicabile în materie de dizolvare societate, lichidare și radiere a unei societăți. Din perspectiva dreptului comercial, aceste proceduri nu sunt exclusiv mecanisme de încetare a activității. Ele sunt instrumente juridice menite să ofere soluții fie de redresare, fie de valorificare eficientă a patrimoniului unei firme în insolvență.

Distincția dintre insolvența și mecanismele de încetare voluntară sau forțată a activității este importantă pentru alegerea strategiei juridice adecvate. Avocatul Radu Pavel analizează procedura insolvenței, etapele de dizolvare și lichidare, precum și mecanismele juridice de prevenire a falimentului unei firme.

Procedura de insolvență, explicată: Când este necesară și cum asistă un avocat în reorganizare sau faliment

Procedura insolvenței reprezintă cadrul juridic prin care se gestionează situația unei firme în insolvență, definită ca fiind acea stare a patrimoniului caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Din perspectivă juridică, insolvența persoanei juridice intervine atunci când societatea nu mai poate face față obligațiilor financiare curente, această stare putând fi constatată fie la inițiativa debitorului, fie la cererea creditorilor.

În contextul actual, marcat de creșterea numărului de societăți care au intrat în insolvență, această procedură devine un instrument important atât pentru protejarea creditorilor, cât și pentru oferirea unei șanse reale de redresare a activității.

Din punct de vedere al reglementării, procedura insolvenței cunoaște două forme principale: procedura generală și procedura simplificată.

Procedura generală permite unei firme să își reorganizeze activitatea prin intermediul unui plan de reorganizare, care poate include măsuri de restructurare financiară și operațională, oferind astfel perspectiva continuării activității.

În schimb, procedura simplificată conduce direct la intrarea în faliment și la deschiderea procedurii de faliment a unei firme, în situațiile în care nu există premise reale de redresare.

Alegerea tipului de procedură depinde de situația economică a debitorului, de structura creanțelor și de posibilitatea implementării unui plan viabil.

Deschiderea procedurii insolvenței poate fi realizată atât la cererea debitorului, cât și la cererea creditorilor, cu respectarea condițiilor legale privind existența unei creanțe certe, lichide și exigibile.

Odată deschisă, procedura produce efecte juridice importante, precum suspendarea executărilor silite individuale și instituirea unui control asupra activității societății prin intermediul administratorului judiciar.

În cadrul reorganizării judiciare, se elaborează un plan care poate viza restructurarea activității, renegocierea contractelor și reeșalonarea obligațiilor. În lipsa unui plan de reorganizare sau în cazul eșecului acestuia, se ajunge la falimentul firmei, etapă în care activele sunt valorificate, iar sumele rezultate sunt distribuite creditorilor, potrivit ordinii stabilite de lege.

Dizolvarea societății comerciale: Cauze legale, etape și rolul avocatului în protejarea asociaților

Procedura de dizolvare a unei societăți comerciale reprezintă prima etapă în procesul juridic de încetare a existenței acesteia și este reglementată de Legea societăților. Dizolvarea unei societăți poate interveni în temeiul unor cauze expres prevăzute de lege.

Acestea sunt: expirarea duratei pentru care a fost constituită societatea, imposibilitatea realizării obiectului de activitate, voința asociaților sau alte împrejurări care fac imposibilă continuarea activității în condiții normale.

În practică, dizolvarea unui SRL este utilizată frecvent atunci când societatea nu mai desfășoară activitate, nu mai prezintă utilitate economică pentru asociați sau se dorește închiderea ordonată a activității.

Din punct de vedere juridic, trebuie distins între dizolvare voluntară, care intervine prin hotărârea asociaților, și dizolvarea judiciară, care poate fi dispusă de instanță în cazurile prevăzute de lege.

Procedura presupune adoptarea hotărârii adunării generale, înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului și îndeplinirea formalităților de publicitate necesare pentru opozabilitate față de terți.

Deși procedura de dizolvarea unei societăți nu presupune în mod obligatoriu existența unei insolvențe, în practică dificultățile financiare pot determina alegerea acestei soluții pentru a evita agravarea situației patrimoniale.

Cu toate acestea, simpla dizolvare a unui SRL nu înlătură obligațiile societății față de creditori și nu suspendă de drept răspunderea pentru datoriile existente.

Corelarea dintre dizolvare și etapa ulterioară de lichidare este foarte importantă, deoarece numai parcurgerea integrală a acestor faze conduce la etapa finală de radiere a societății. O gestionare necorespunzătoare a procedurii poate genera conflicte între asociați, opoziții din partea creditorilor sau probleme privind răspunderea administratorilor pentru neîndeplinirea obligațiilor legale.

Din acest motiv, procedura trebuie pregătită și derulată cu atenție, atât sub aspect formal, cât și sub aspectul protejării intereselor patrimoniale implicate.

Lichidarea firmei: Distribuirea activelor, stingerea datoriilor și asistența juridică specializată

Procedura de lichidare reprezintă etapa care urmează după dizolvare și are ca scop încheierea operațiunilor societății, valorificarea patrimoniului și stingerea obligațiilor existente.

În cadrul unei lichidare a SRL-ului, este desemnat un lichidator care preia atribuții esențiale privind administrarea acestei faze finale, inclusiv inventarierea bunurilor, evaluarea activelor, recuperarea creanțelor și transformarea patrimoniului în lichidități.

Această procedură este necesară pentru asigurarea unei închideri legale a activității societății și pentru protejarea intereselor creditorilor, care trebuie îndestulați potrivit regulilor aplicabile.

În situația în care societatea se află în insolvență, procedura de lichidare nu mai are caracter exclusiv voluntar, ci se desfășoară în cadrul procedurii de faliment, sub controlul instanței de judecată și al practicianului în insolvență.

În această etapă, bunurile societății sunt valorificate, iar sumele obținute sunt distribuite creditorilor potrivit ordinii de preferință prevăzute de lege, în funcție de natura și rangul creanțelor.

Finalizarea tuturor operațiunilor de lichidare conduce la radierea societății, moment de la care persoana juridică își încetează existența și nu mai poate participa la raporturi juridice.

Diferența dintre lichidare voluntară și lichidare realizată în cadrul procedurii insolvenței este dată în principal de cadrul juridic în care se desfășoară și de titularii controlului asupra procedurii.

În cazul lichidării voluntare, inițiativa și coordonarea aparțin asociaților, în timp ce în ipoteza unei proceduri de faliment, controlul este exercitat în limitele stabilite de lege de către instanță, practician și creditori.

În practică, această etapă poate genera litigii privind întinderea creanțelor, modul de valorificare a bunurilor sau distribuirea sumelor, motiv pentru care este necesară o abordare juridică atentă pe tot parcursul procedurii.

Strategii juridice pentru evitarea insolvenței: Prevenție, restructurare și consultanță oferită de avocatul de business

Legislația în materia insolvența firmelor reglementează nu doar procedura judiciară propriu-zisă, ci și mecanisme de prevenire destinate redresării activității înainte de apariția unui blocaj financiar ireversibil.

Dintre acestea, concordatul preventiv are un rol deosebit de important, întrucât permite debitorului aflat în dificultate să negocieze cu creditorii un plan de restructurare a obligațiilor.

Scopul acestui mecanism este evitarea declanșării procedurii insolvenței, conservarea activității economice și menținerea societății în circuitul comercial. În practică, concordatul preventiv poate include reeșalonarea datoriilor, reducerea unor creanțe, restructurarea activității și măsuri de redresare financiară adaptate situației concrete a societății.

Importanța acestor proceduri preventive constă în faptul că ele permit intervenția într-un moment anterior transformării dificultăților financiare într-o stare ireversibilă. Spre deosebire de situația unei firme în insolvență, unde procedura judiciară este deja deschisă, concordatul preventiv oferă un cadru juridic mai flexibil. Este orientat spre continuarea activității și protejarea valorii economice a afacerii.

Menținerea activității poate asigura o recuperare mai eficientă a creanțelor decât deschiderea unei proceduri colective. Iar evitarea stigmatului asociat unei firme în insolvență contribuie la păstrarea relațiilor comerciale și a încrederii partenerilor contractuali.

În același timp, evoluția cadrului normativ european a influențat regimul juridic al restructurării și prevenirii insolvenței, prin promovarea unor soluții care favorizează intervenția timpurie și redresarea societăților viabile.

În cazul societăților care desfășoară activitate în mai multe state, inclusiv prin sucursale în România, pot deveni incidente reguli privind procedurile secundare de insolvență și coordonarea dintre jurisdicții, conform Regulamentului (UE) nr. 848/2015 privind procedurile de insolvență.

Aceste aspecte ridică probleme juridice privind competența, legea aplicabilă și raporturile dintre procedura principală și procedurile secundare, ceea ce impune o analiză atentă a structurii activității și a expunerii patrimoniale.

Aplicarea eficientă a procedurilor de prevenire presupune o evaluare riguroasă a riscurilor juridice și financiare, a masei credale și a perspectivelor reale de redresare ale societății. O intervenție tardivă sau o negociere defectuoasă cu creditorii poate conduce la eșecul restructurării și la deschiderea procedurii insolvenței, urmată de o posibilă procedură de faliment firmă.

Din acest motiv, măsurile de prevenție trebuie construite pe baze juridice solide, prin corelarea obligațiilor societății cu drepturile creditorilor și cu obiectivul menținerii activității economice.

„Gestionarea corectă a situațiilor de dificultate financiară prin mecanisme precum restructurarea sau procedura insolvenței este imperios necesară pentru protejarea valorii economice a societății. Iar o intervenție juridică timpurie poate face diferența între redresare și intrarea în faliment”, concluzionează Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații.