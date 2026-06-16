Ioana Bădescu este noul preşedinte al Autorităţii Vamale Române, în locul penalului Savin

Ioana Bădescu a fost numită, marţi, de premierul interimar Ilie Bolojan, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), cu rang de secretar de stat.

Fostul șef al AVR, Mihai Savin, a demisionat, fiind urmărit penal pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi complicitate la uz de fals.

Decizia de eliberare a acestuia din funcţie, la cerere, precum și decizia de numire a Ioanei Bădescu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând din 14 mai, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. El fusese numit în funcție în luna ianuarie, după ce anterior ocupase funcția de vicepreşedinte.