Iohannis a discutat cu Orban și Cîțu „un prim draft” al rectificării bugetare – a 3-a din acest an

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seară, că a discutat în cursul zilei cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, „prim draft” al rectificării bugetare – a treia din acest an -, pe care i l-au prezentat cei doi, care lucrează în continuare la acest proiect.

Pot să vă confirm că am avut o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor, fiindcă am dorit să văd cum arată situaţia, însă despre date concrete vă va informa Guvernul, atunci când are proiectul pregătit şi îl va prezenta public. Am discutat un prim draft pe care mi l-au prezentat premierul şi ministrul Finanţelor. Ei lucrează în continuare pe aceste chestiuni şi când sunt finalizate datele, le vor prezenta public”, a precizat şeful statului, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, întrebat despre majorarea pensiei minime şi a salariilor profesorilor.

Luni, premierul Ludovic Orban a anunţat că în această săptămână va fi adoptată rectificarea bugetară.

Între timp însă, marți, Senatul a respins OUG 123 privind amânarea cu 2 ani a dublării alocațiilor copiilor, iar o viitoare ordonanță privind amânarea majorării cu 40% a punctului de pensie, de la 1 septembrie, va avea aceeași soartă.