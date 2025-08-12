Isărescu: „Vârful de inflație va fi în jur de 9,6 – 9,7% în septembrie. Avem o cocoaşă frumuşică”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat marți, într-o conferință de presă, că inflația va forma o „cocoașă frumișică” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

„Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa- şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 – 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri (scumpirea curentului, după liberalizarea pieţei energiei electrice, și majorarea TVA – n.r.). Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie”, a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, „probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.