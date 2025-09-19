Karoly Borbely, schimbat de la conducerea Hidroelectrica, la presiunea CE; România risca să piardă 230 milioane euro din PNRR

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica anunță că, în ședința de vineri, „s-a decis, de comun acord cu dl Karoly Borbely – președintele Directoratului/CEO, respectiv cu dl Marian Fetița – membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat, începând cu data de 19 septembrie”.

Potrivit unui comunicat, „decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă”.

Concret, Comisia Europeană a arătat cât de ilegală (conflict de interese) a fost numirea lui Károly Borbély la conducerea Hidroelectrica, la propunerea Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) din care acesta făcuse parte până cu o lună înainte de instalare la șefia Hidroelectrica. În plus, Karoly făcuse parte, până cu două luni înainte de numire, din Consiliul de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica, forul care l-a numit.

Totodată, „Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății”.

„Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, domnul Karoly Borbely, domnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR”, se precizează în comunicat.

„Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei. Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei”, potrivit comunicatului.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național.

Hidroelectrica a afișat un profit net în scădere cu 41% după primele șase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condițiile în care producția netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la București.

Producția netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de S1 din 2024.

Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%.

La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent. Compania are 3.585 de angajați.