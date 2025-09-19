Close Menu

    Karoly Borbely, schimbat de la conducerea Hidroelectrica, la presiunea CE; România risca să piardă 230 milioane euro din PNRR

    Sebastian Burduja si karoly borbely, fostul ministru al Energiei, și Karoli Borbely, instalat „cu cântec” la șefia Hidroelectrica

    Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica anunță că, în ședința de vineri, „s-a decis, de comun acord cu dl Karoly Borbely – președintele Directoratului/CEO, respectiv cu dl Marian Fetița – membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat, începând cu data de 19 septembrie”.

    Potrivit unui comunicat, „decizia survine în contextul obligațiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă”.

    Concret, Comisia Europeană a arătat cât de ilegală (conflict de interese) a fost numirea lui Károly Borbély la conducerea Hidroelectrica, la propunerea Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) din care acesta făcuse parte până cu o lună înainte de instalare la șefia Hidroelectrica. În plus, Karoly făcuse parte, până cu două luni înainte de numire, din Consiliul de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica, forul care l-a numit.

    Totodată, „Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie, a solicitat implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficiențelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce privește situația Directoratului societății”.

    „Domnului Karoly Borbely și domnului Marian Fetița nu li s-au imputat nereguli și nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecție pentru funcțiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacțiunile cu stakeholderii. Astfel, domnul Karoly Borbely, domnul Marian Fetița și membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR”, se precizează în comunicat.

    „Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanță corporativă și de a proteja interesele acționarilor și ale companiei. Până la desemnarea unei noi conduceri, Consiliul de Supraveghere va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activității și buna funcționare a companiei”, potrivit comunicatului.

    Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național.

    Hidroelectrica a afișat un profit net în scădere cu 41% după primele șase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condițiile în care producția netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la București.

    Producția netă de energie electrică a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de S1 din 2024.

    Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%.

    La data de 30 iunie 2025, portofoliul de furnizare cuprindea 768.836 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 30% față de aceeași dată a anului precedent. Compania are 3.585 de angajați.

