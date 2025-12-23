Legea pensiilor private,pusă în acord cu CCR: Nici bolnavii de cancer nu pot retrage banii integral din Pilonul 2 și Pilonul 3

Legea privind plata pensiilor private a fost pusă în acord cu decizia Curții Constituționale (CCR), marți, de Camera Deputaților – for decizional, astfel că nici bolnavii de cancer nu vor putea retrage banii integral din Pilonul 2 și Pilonul 3.

S-au înregistrat 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 „abțineri”. Actul normativ merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege prevede că beneficiarii de pensie privată pot retrage 30% din bani într-o singură tranșă, iar restul lunar timp de 8 ani.