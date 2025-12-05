Legea petrolului, modificată prin OUG. Bolojan: „Protejăm interesele țării noastre”

Guvernul Bolojan a modificat și completat vineri, printr-o Oordonanță de urgență (OUG), Legea petrolului 238/2004, pentru asigurarea securității energetice și protejarea intereselor strategice ale statului român.

Premierul Ilie Bolojan: „Prin OUG se clarifică două aspecte importante. Pe de o parte, cum se aplică sancțiunile internaționale în zona de exploatare și de explorare a resurselor petroliere, în așa fel încât să fie protejate interesele țării noastre.

De asemenea, clarifică aspectele juridice în cazul în care se denunță unilateral acordurile petroliere în care sunt mai mulți titulari, în așa fel încât interesele țării noastre să fie protejate.

Așa cum știți, pe componenta de sancțiuni s-a convenit o prelungire până în primăvara anului viitor, deci nu mai există, să spunem, o presiune imediată, dar acest proiect este foarte important pentru că clarifică toate aceste aspecte și creează un cadru legal în care interesele noastre sunt protejate în acest domeniu al exploatării, de exemplu în zona Mării Negre și în ceea ce înseamnă exploatări de gaz sau de resurse petroliere”.

Comunicatul Executivului:

„Actul normativ adoptat de Guvern stabilește cadrul legal pentru reglementarea efectelor juridice ale denunțării unilaterale a acordurilor petroliere cu titulari multipli atunci când unul dintre aceștia își pierde calitatea de titular. Se instituie, în acest sens, un mecanism administrativ proporțional și eficient care să permită continuitatea activității petroliere chiar și după excluderea unui titular în cazul acordurilor cu mai mulți titulari sau în absența acordului unanim al titularilor.

În prezent, legislația națională nu reglementează în mod expres situațiile în care titularii multipli ai unui acord petrolier își pierd calitatea de titular, ceea ce afectează continuitatea activității petroliere, în special în contextul denunțării unilaterale sau al abandonării perimetrelor.

Actul normativ are, de asemenea, rolul de a armoniza legislația petrolieră cu reglementările internaționale în vigoare și cu prevederile OUG nr. 202/2008, creând un cadru legal coerent care să asigure securitatea și continuitatea activității petroliere.

Astfel, soluția propusă este ca în cazul acordurilor petroliere în vigoare denunțarea unilaterală totală sau parțială a acordurilor respective să poată fi aprobată la propunerea autorității competente și de reglementare, din motive de securitate națională, prin Hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

În situația denunțării unilaterale totale sau parțiale a acordului petrolier, prin Hotărârea Guvernului se stabilește titularul căruia îi încetează calitatea de parte a acordului petrolier și data ieșirii acestuia din acord.

În cazul în care acordul petrolier care a fost denunțat parțial are mai mulți titulari, aceia care nu fac obiectul denunțării vor fi notificați de către autoritatea competentă pentru a-și exprima în termen de 30 de zile de la data notificării opțiunea privind continuarea concesiunii. În cazul în care nu își comunică opțiunea în acest termen sau refuză continuarea acordului, acest fapt va fi considerat drept renunțare a titularului respectiv la acord și conduce la încetarea concesiunii.

În cazul în care titularii față de care nu operează denunțarea acordului petrolier optează pentru continuarea concesiunii, aceasta se realizează prin încheierea unui act adițional la acordul petrolier existent.

Prin excepție, în situația în care un acord petrolier are mai mulți titulari, iar unul sau mai mulți dintre ei nu acceptă încheierea unui act adițional la acordul petrolier în termenii și condițiile propuse de autoritatea competentă și de reglementare în vederea finalizării lucrărilor din programul de exploatare asumat, pentru continuarea operațiunilor petroliere în perimetrul liber rezultat în urma redelimitării acestuia în condițiile legii, poate fi încheiat un nou acord petrolier cu ceilalți titulari care își asumă obligațiile în acest sens. Atribuirea directă a acordului de concesiune petrolieră pentru exploatare-dezvoltare-exploatare se poate face pentru o durată de cel mult durata acordului petrolier inițial și se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente și de reglementare.

Scopul principal al acestei modificări îl reprezintă asigurarea securității energetice și protejarea intereselor strategice ale statului român”.