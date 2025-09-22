Licitație ASF pentru achiziționarea de servicii de dezvoltare de software și sisteme informatice

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) achiziționează prin licitație servicii de dezvoltare de software și sisteme informatice, în valoare de 68,4 milioane lei, fără TVA.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 noiembrie 2025, ora 15:00, iar contractul se va încheia pe o perioadă de 24 de luni.

Achiziția are ca scop implementarea la nivelul ASF a unui sistem informatic integrat care să sprijine autoritatea în desfășurarea activităților curente de reglementare, autorizare / avizare, supraveghere și control, prin integrarea, fluidizarea și automatizarea proceselor și fluxurilor interne de lucru, astfel încât să îmbunătățească funcțiile de business ale autorității”, potrivit anunțului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Totodată, sistemul informat integrat „va contribui la asigurarea stabilității financiare și la funcționarea sănătoasă a piețelor financiare nebancare, precum și la consolidarea protecției consumatorilor prin tranziție digitală și inovație tehnologică”, se menționează în document.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Creștere Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, numele proiectul fiind „Digitalizarea Accesului pentru Cetățeni și Companii de Investiții prin Asigurarea unei Piețe Financiare Sustenabile – DACCIA PIFS”.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital.