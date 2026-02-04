Lupta pe concedii medicale: Angajatorii au de recuperat de la stat chiar și 100.000 de euro/an

Val de procese ale angajatorilor împotriva statului, pentru concediile medicale neplătite. Unele firme au de recuperat chiar și 100.000 de euro/an, în timp ce altele și-au luat adio de la aceste drepturi, deoarece termenul de prescripție este de 3 ani.

Restanțele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) pentru concedii și indemnizații medicale au ajuns la 5,27 miliarde de lei, atrage atenția firma de avocatură Grecu Partners.

În ultimii ani, solicitările din partea companiilor s-au înmulțit de 7-8 ori față de alte perioade, pentru recuperarea banilor în termen legal, potrivit unui comunicat.

Numărul lor s-a înmulțit de 7-8 ori față de alte perioade. Sunt atât firme cu câțiva angajați, cât și cu sute de oameni în echipă, care ajung să aibă blocaje în activitate din cauză că lichiditățile sunt afectate.

Rata de câștig le este favorabilă angajatorilor, care obțin nu doar suma principală actualizată cu rata inflației, ci și cheltuielile de judecată și dobânda legală penalizatoare.

„Firmele ar trebui să primească, conform legii, sumele aferente în cel mult 60 de zile de la depunerea documentelor justificative, odată aprobată solicitarea. În practică, însă, rambursările pot întârzia între 1 și 3 ani, iar în unele cazuri nu mai sunt efectuate deloc, întrucât dreptul la acțiune pentru recuperarea sumelor se prescrie în termen de 3 ani.

Dacă în acest interval angajatorul nu formulează demersuri legale, riscă să piardă definitiv posibilitatea de a recupera banii. Întârzierile mari la rambursare afectează direct cash-flow-ul companiilor și nu mai pot aștepta ani de zile pentru banii care li se cuvin și decid să acționeze statul în instanță.

În multe situații, statul ajunge să plătească sumele datorate chiar în timpul procesului, fără a aștepta o hotărâre definitivă. Simplul fapt că firma acționează în instanță grăbește recuperarea banilor. Recent am avut un caz de reușită pentru angajator în care, prin suportul juridic în instanță, a recuperat în total 150.000 de euro, cu 15% mai mult decât creanța principală deoarece a primit și dobânda calculată la toată perioada de întârziere”, explică avocata Elena Grecu, partener fondator Grecu Partners, societate de avocatură cu 20 de ani activitate în domeniu.

Restanțele s-au mărit cu 28%

Restanțele FNUASS pentru concedii și indemnizații medicale s-au mărit cu 28,5% în 2025, față deanul anterior, de la aproximativ 4,1 miliarde de lei la 5,27 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale.

Angajatorii sunt obligați să achite, din bugetul propriu, suma aferentă pentru 5 zile calendaristice de concediu medical al angajaților, conform OUG nr. 158/2005. Până recent, firmele plăteau primele 5 zile de concediu medical, iar potrivit noilor modificări legislative, angajatorii suportă indemnizația începând cu a doua zi de concediu medical, pentru același interval de 5 zile.

La o simplă simulare raportat la salariul mediu brut de aproximativ 9.371 lei, o indemnizație de concediu medical de 75% înseamnă în jur de 7.000 lei pe lună, adică aproximativ 230-240 lei pe zi. Într-un concediu medical de 15 zile, din care 10 zile sunt decontabile de la stat, angajatorul are de recuperat aproximativ 2.300-2.400 lei pentru un singur angajat.

În cazul unei companii cu 50 de salariați, unde se înregistrează 20 de astfel de episoade într-un an, suma care trebuie rambursată poate ajunge la aproape 50.000 de lei. În cazul companiilor mari, cu sute de salariați, sumele pot depăși 100.000 de lei anual.

Situația este gravă și în cazul companiilor mici, care, dacă au un angajat ce se îmbolnăvește de o boală gravă, indemnizația pentru zilele de concediu medical începe să ajungă la o sumă importantă.

Ce riscă firmele dacă așteaptă plata din partea statului

Cu cât angajatorii amână mai mult demersurile, cu atât riscul financiar este mai mare. Intervenția juridică poate face diferența între recuperarea integrală a sumelor și pierderea lor.

„Din păcate, experiența ne-a învățat că angajatorii pot înregistra debite care devin din ce în ce mai mari ca urmare a neplății de către stat a indemnizațiilor datorate. Ignorarea acestei situații poate duce, în primul rând, la dificultăți de ordin financiar pentru companie.

Menționăm, de asemenea, și termenul de prescripție de 3 ani aplicabil acestei creanțe. Nu este recomandat pentru companii să aștepte ca statul să efectueze plățile: acest lucru din păcate avantajează doar debitorul. Cu cât angajatorii amână mai mult demersurile, cu atât riscul financiar este mai mare”, punctează avocata Elena Grecu.

Un avocat poate îndruma compania, atât în prima etapă, de transmitere a plângerii prealabile, cât și ulterior, pe parcursul procedurii în fața instanței. Astfel, într-un termen rezonabil, se va putea obține recuperarea integrală a indemnizațiilor de concedii medicale achitate salariaților.

Pașii pentru recuperarea banilor pe concedii medicale

Procesul de recuperare a sumelor aferente concediilor medicale de la CASMB se desfășoară etapizat, menționează avocata Elena Grecu, specializată în Dreptul muncii și alte arii juridice.

1. Plângere la Casa de Asigurări de Sănătate

În prima etapă, avocatul adresează o plângere prealabilă către Casa de Asigurări de Sănătate. Prin aceasta, se solicită rambursarea contravalorii indemnizațiilor de concedii medicale achitate salariaților. Totodată, se cere plata dobânzii legale penalizatoare calculată de la data scadenței fiecărei sume până la achitarea integrală. Instituția are obligația să răspundă în termen de 30 de zile de la depunerea plângerii.

Dacă plata nu este efectuată sau răspunsul este unul negativ ori tardiv, se poate trece la următorul pas: acțiunea în instanță.

2. Sesizarea instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată

În lipsa unui răspuns favorabil, avocatul specializat formulează o cerere de chemare în judecată către tribunalul competent potrivit jurisdicției asigurărilor sociale .

Acest tip de litigiu are, de regulă, o durată relativ scurtă, întrucât probele constau preponderent în înscrisuri.

Practica arată că soluțiile sunt în marea lor majoritate favorabile angajatorilor. Mai mult, există situații în care, pe parcursul procesului, casele de sănătate achită sumele datorate parțial sau chiar integral, ceea ce duce la recuperarea debitului anterior datei preconizate.

Ce sume pot recupera firmele

Prin instanță, angajatorii pot obține:

suma principală reprezentând indemnizațiile de concediu medical

dobânda legală penalizatoare, calculată de la expirarea termenului legal de 60 de zile

actualizarea sumelor cu indicele de inflație

cheltuielile de judecată



Din practica avocaților, cele mai afectate sunt companiile din: retail și distribuție, producție și industrie, construcții, logistică, HoReCa, pază, servicii cu volum mare de personal.



O problemă care afectează întreg mediul de afaceri

Creșterea numărului de procese arată o problemă structurală. Pentru multe firme, concediile medicale neplătite de stat nu mai sunt o chestiune administrativă, ci o decizie critică pentru stabilitatea financiară.

Potrivit avocaților, numărul proceselor este așteptat să crească în 2026, pe fondul acumulării restanțelor și al presiunii tot mai mari asupra cash-flow-ului companiilor. În lipsa unui mecanism eficient de rambursare, tot mai mulți angajatori vor apela la instanță pentru a-și recupera sumele datorate, pe măsură ce devin mai conștienți de drepturile lor și de riscul pierderii creanțelor prin prescripție.

Avocații anticipează un val de procese, în 2026, într-un context economic tot mai contractant. Companiile sunt nevoite să își protejeze lichiditățile și nu își mai permit să lase sume importante blocate ani de zile în creanțe nerecuperate. Pe fondul presiunii asupra costurilor și al nevoii de predictibilitate financiară, tot mai mulți angajatori aleg să acționeze rapid pentru a-și recupera drepturile în instanță.

Simulare orientativă:

Salariu mediu brut: ~9.371 lei

Indemnizație concediu medical (75%): ~7.000 lei/lună

Echivalent zilnic: ~230–240 lei/zi

Exemplu concret:

Concediu medical: 15 zile

Din care decontabile de la stat: 10 zile

Sumă de recuperat pentru un singur angajat: ~2.300–2.400 lei

Impact la nivel de companie:

Firmă cu 50 angajați

20 episoade/an

Total de recuperat: ~50.000 lei/an

Companii mari: