Majorarea cu 75,6% a impozitelor pentru locuințe și mașini a ajuns pe masa CCR; termenul stabilit inițial pe 4 februarie 2026 a fost devansat – cerința lui Bolojan

Noile majorări de impozite propuse de Guvernul Bolojan și aprobate prin lege în Parlament, zilele trecute, sunt pe masa Curții Constituționale, după ce parlamentarii AUR au atacat actul normativ.

Curtea a stabilit ca termen de soluționare a sesizării data de 4 februarie 2026, deoarece intră în vacanță judecătorească (la fel ca Parlamentul), înainte de Crăciun, dar a revenit asupra datei, la solicitarea Guvernului, astfel că va da verdictul pe 10 decembrie anul acesta.

Legea prevede și alte majorări de impozite, precum și instituirea unei taxe de 25 de lei pentru pachetele din afara Uniunii Europene, în valoare de până la 150 de euro.

După ce Curtea stabilise termenul de 4 februarie, deputatul USR Claudiu Năsui a scris pe Facebool: „Cine își va plăti impozitul în ianuarie, scapă de creșterea de 80%”.

Publicăm integral postarea:

„În sfârșit o veste bună pentru România: impozitele locale nu vor mai crește cu ~80% de la 1 ianuarie.

CCR va judeca contestația la această creștere în februarie. Deci, chiar și în cel mai rău scenariu, măcar în luna ianuarie suntem salvați. În ianuarie rămân în vigoare actualele reguli, deci cine își va plăti impozitul în ianuarie, scapă de creșterea de 80%.

Coaliția nu a scăzut cheltuieli până acum. Dimpotrivă, le-au tot crescut. Au renunțat la reducerea numărului de parlamentari la 300, pe care altfel clamează că o susțin.

România e a doua țară din UE la rata de sărăcie și prima la sărăcie în muncă. Prețurile au explodat ca urmare a deciziei greșite a guvernului de a crește TVA și accize. În prezent România este lideră la inflație în UE.