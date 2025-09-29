Manole se laudă că mai puțin de jumătate dintre românii săraci au tichete de 50 de lei la factura de energie

Mai puțin de jumătate dintre cei 2,1 milioane de români săraci pentru care ministrul Muncii, Florin Manole, anunța în iunie că vor primi tichet de 50 de lei la factura de energie, beneficiază de acest sprijin.

Deși platforma electronică a fost finalizată abia la sfârșitul lunii august, Manole se lăudă, luni, că „aproape 450.000 de români” au tichetele respecetive.

„Astăzi, încă 168.606 de români vulnerabili primesc sprijin pentru energie în valoare de 16,7 milioane lei pentru plata facturilor din iulie și august. Împreună cu cei 274.541 de beneficiari din prima tranșă, vorbim de aproape 450.000 de români. Reamintesc că se poate aplica pentru voucherele de energie prin intermediul platformei epids.mmuncii.ro, la primării sau oficiile poștale. Informații suplimentare și asistență, privind procesul de solicitare și utilizare a tichetului de energie, se pot obține și la Call-center-ul ANPIS: 021.9309”, a scris el pe Facebook.

Procedura este groaie, iar mulți români săraci nu au acces nici acum la aceste vouchere, în a treia lună pentru care se acordă.

În plus, deși înscrierea se face exclusiv online pentru obținerea voucherelor, plata facturilor cu aceste tichete se poate face exclusiv la Poșta Română, căreia statul îi plătește serviciul – deci o cheltuială în plus din banii tuturor românilor.