Mastercard și BCR au efectuat prima plată agent AI din România prin soluția Agent Pay

Mastercard și BCR anunță finalizarea primei tranzacții live prin Agent AI, autentificate, din România. Aceasta demonstrează modul în care comerțul bazat pe inteligența artificială poate fi implementat în siguranță și în mod responsabil, se arată în comunicatul transmis redacției.

Realizată prin Mastercard Agent Pay, tranzacție arată cum agenții AI pot finaliza achiziții în numele consumatorilor, într-un mod sigur, cu acordul explicit al consumatorului și complet verificabil.

În acest caz, un agent AI a achiziționat în numele unui client BCR o experiență de pe Priceless.com, iar PayOS, o platformă de plăți special concepută pentru a facilita comerțul electronic prin agenții AI, a gestionat întregul proces end-to-end.

Pentru protecția datelor sensibile, au fost utilizați tokeni agentici (înlocuitor securizat al numărului de card), iar identitatea consumatorului a fost verificată pe tot parcursul fluxului.

„Inteligența artificială poate simplifica modul în care oamenii își gestionează cumpărăturile, însă încrederea și securitatea trebuie să rămână pe primul loc. Cu Agent Pay, ne asigurăm că fiecare tranzacție inițiată de un agent AI este transparentă, verificabilă și, cel mai important, rămâne sub controlul utilizatorului, în timp ce emitenții au vizibilitate deplină asupra fluxului.

Colaborarea cu parteneri precum BCR ne ajută să aplicăm insight-urile obținute pentru a îmbunătăți continuu infrastructura și pentru a pregăti adoptarea la scară largă pentru întregul ecosistem”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

„Comerțul prin utilizarea unui agent AI reprezintă o evoluție importantă în modul în care clienții vor interacționa cu serviciile digitale. Pe măsură ce tranzacțiile devin tot mai autonome, este esențial ca acestea să rămână sigure, transparente și controlate de client. Ne bucurăm că, împreună cu partenerul nostru Mastercard, am reușit să deschidem în premieră în România o nouă etapă a soluțiilor inteligente de plată”, a transmis Dana Dima, Vice-Președinte Executiv Retail & Private Banking BCR.

Mastercard Agent Pay oferă măsurile de protecție necesare pentru ca achizițiile inițiate de agenți AI să fie realizate în siguranță. Consimțământul consumatorului este obținut în mod explicit, iar confirmarea plății este securizată prin Mastercard Payment Passkeys, asigurând că tranzacțiile rămân transparente, autentificate și sub controlul consumatorului.

Mastercard va continua să colaboreze cu parteneri din toată Europa pentru a extinde utilizarea tranzacțiilor agentice sigure și autentificate în diverse industrii.