Ministerul Finanţelor, un nou împrumut de la bănci pentru salariile bugetarilor, pensii și deficit. Peste 5 miliarde de lei vor fi atrași în decembrie

Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,4 miliarde de lei de la bănci pentru acoperirea deficitului, pensiilor și salariilor, din cei peste 5 miliarde de lei programate în decembrie.

Luni, au fost două obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Au fost atrași 800 de milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 17 de luni, la un randament mediu de 6,31% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, iar băncile au subscris peste 1,6 miliarde lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară, prin care statul vrea să atragă încă 120 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Tot lunit, MF a mai atras 600 de milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 103 luni, la un randament mediu de 6,78% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 600 milioane lei, iar băncile au subscris 925,1 milioane de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară, prin care statul vrea să atragă încă 90 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor a planificat pentru decembrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 675 milioane de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive.