Ministrul Cseke prelungește termenul-limită pentru finalizarea de către autoritățile locale a proiectelor PNRR

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, prelungește de la 31 iulie până la 30 august termenul-limită pentru finalizarea de către autoritățile locale a proiectelor finanțate prin PNRR.

Astfel, prin Ordine de ministru, Cseke Attila operează aceste prelungiri, pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister, prin PNRR, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Ministrul interimar al Dezvoltării precizeză că absorbția fondurilor este de 86%, iar aceasta trebuie săfie cât mai aproape de 100%.

„Apelez din nou la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la Trezorerie, să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetățeni și dezvoltare pentru comunitățile locale”, a declarat Cseke Attila.

Este vorba despre cele peste 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin componentele C5, C10 și C15 ale PNRR. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, a spitalelor, a școlilor și a altor clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul în localitățile din România, se mai arată în comunicat.

„Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul, iar, conform legii, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiți în proiecte nefinalizate. Astfel, trebuie să profităm de acest termen prelungit și să atragem toate fondurile disponibile”, a transmis Cseke Attila.