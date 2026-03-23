Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Măsurile pentru limitarea preţurilor la carburanţi nu vor putea compensa integral perturbările de pe piaţa mondială”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți că măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea preţurilor la carburanţi nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor de pe piaţa mondială generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Însă vor avea un impact care va tempera creşterea preţurilor.

Este vorba despre Ordonanța de urgență (OUG) ce va fi adoptată marți și prin care va fi declarată criză pe piața carburanților. Vor fi luate măsuri de temperare a scumpirilor la pompă, în condițiile în care litrul de motorină a ajuns să coste 9,80 lei,iar cel de benzină, 9,36 lei.

„Am avut o discuţie extrem de practică, în această dimineaţă, la sediul Guvernului, la mai bine de două săptămâni după ce am venit cu un set de mai multe măsuri prin care să limităm pe cât mai mult posibil evoluţia preţului la carburanţii din România, implicit şi la gaze naturale.

Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării şi cu piaţa şi cu specialiştii din domeniu tocmai pentru a limita aceste creşteri. Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral şocul perturbaţiunilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creştere”, a declarat ministrul, la finalul ședinței BPN al PSD.

Bogdan Ivan a enumerat măsurile care urmează să fie adoptate de Guvern, marți:

„Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în zile următoare, prevăd următorul lucru: declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din ţara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025. Crearea unui mecanism prin care sunt zero şanse de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă şi eliminarea obligativităţii de minim 8% biocombustibili la benzină, lucru care, de asemenea, pune o presiune asupra preţului”.

Ministrul a amintit că Guvernul a adoptat deja „o bonificaţie de 85 de bani pe litru pentru transportatori” şi „2,6 lei pe litru reducere din acciză” pentru motorina utilizată de agricultori. Aceasta, după ce în urmă cu două săptămâni a fost limitat la 0,31 lei/kw preţul gazelor naturale, în contextul în care acestea a crescut cu 141% în trei săptămâni de la declanşarea conflictului.

El a insitat că orice venit suplimentar la bugetul de stat trebuie returnat către firmele româneşti şi către populaţie:

„Odată cu creşterea preţurilor la combustibili, automat şi bugetul de stat a avut o creştere a încasărilor. Fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele româneşti şi la populaţie. Iar acest lucru poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior de către Guvern, de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuţiei pe care o plătim fiecare la litrul de carburant”.