Ministrul Finanțelor: 6,4% deficit în noiembrie, cu 4 miliarde de lei mai mic față de anul trecut

Deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este de 6,4% din PIB, față de 7,15% din PIB, anul trecut, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Vorbim despre 121 de miliarde de lei, aproximativ, față de 125 de miliarde câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal este mai mic în luna noiembrie cu aproximativ 4 miliarde de lei”, a anunțat el marți, la briefingul de presă de la finalul ședinței Executivului în care a fost aprobată „Ordonanța-trenuleț” pentru 2026.

Ținta de deficit pentru 2026,va fi anunțată când va fi proiectat bugetul de stat – „dar va fi între 6% și 6,5%”. „Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului, vom ști exact care va fi și cifra finală de deficit, pentru 2026. Oricum, în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia Europeană și sunt în traiectoria fiscal-bugetară agreată”, a precizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru 2026 vor începe în ianuarie și tot atunci va fi anunțat și un calendar de aprobare a bugetului, a amia spus el.