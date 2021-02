Ministrul Năsui a publicat toate contractele încheiate de Virgil Popescu în 2020

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, anunță publicarea, pe site-ul Ministerului Economiei, a tuturor contractelor cu statul încheiate în anul 2020 și unui din decembrie 2019, în timpul Guvernului Orban, când Virgil Popescu a fost ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Cele mai multe contracte sunt prin licitație deschisă accelerată, dar există și contracte prin achiziție directă, procedură simplificată și chiar o „exceptie conf art.29 al.(1) lit a) din legea 98/2016”, privind servicii de inchiriere imobile.

Claudiu Năsui promite că va modifica procedura de lucru, astfel încât „nicio factură pentru un contract de peste 5.000 de euro să nu mai poată fi făcută, dacă contractul nu este deja urcat în această platformă publică”.

Iată precizările, pe pagina de Facebook a ministrului Năsui:

„Transparență totală. Ministerul economiei publică toate contractele cu statul.

În primele zile de mandat am cerut toate contractele încheiate de minister în valoare de peste 5.000 de euro. Ele nu trebuie să rămână doar la ministru, ci trebuie să fie văzute de toți contribuabilii.

Am atras multă animozitate prin refuzul de a semna „ca primarul” tot felul de contracte aduse pe ultima sută de metri. Nu am venit aici să-mi fac prieteni. Am venit aici să sprijin mediul de afaceri autentic (care nu există doar grație contractelor cu statul) și să opresc căpușarea banului public. Fix asta voi face, oricare ar fi consecințele.