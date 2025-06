Ministrul Pîslaru, la Bruxelles să salveze bani din PNRR: „România riscă să piardă alte 7,8 miliarde euro”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, pleacă joi la Bruxelles, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit deja cu președinta comisiei europene, Ursula von der Leyen, pentru a salva fondurile din PNRR.

„Ca să fie clar: la acest moment, am pierdut deja 10,7 milioane euro (CP2) și avem deja o suspendare de 860 milioane euro (CP3). În plus, România riscă să piardă alte 7,8 miliarde euro bani europeni din componenta de împrumut, bani din care puteam ridica mai multe spitale, moderniza școli, conecta România prin autostrăzi, susține oamenii din mediile defavorizate, împăduri țara, sprijini afacerile românești și multe, multe altele”, a transmis Pîslaru.



„Din perspectiva mea de ministru de resort, am folosit primele zile din mandat pentru a înțelege în detaliu situația în care ne aflăm, iar ieri i-am prezentat această situație prim-ministrului Ilie Bolojan. Domnia sa a convocat miniștrii care gestionează proiectele mari din PNRR și am discutat cu fiecare în parte despre măsurile urgente pe care trebuie să le adoptăm pentru a debloca proiectele și pentru a aduce acești bani în România. Am creat un sistem de monitorizare la fiecare două săptămâni pentru a ne asigura că lucrurile nu se blochează mai departe.



În această dimineață am prezentat și public cum stăm cu PNRR-ul, ce s-a făcut, ce s-a făcut greșit și ce avem de făcut mai departe. Am vorbit despre populismul celor care au aruncat cu promisiuni în stânga și în dreapta în acești ani electorali, despre inacțiunea și uneori incompetența birocratică, despre relaxarea cu care unii oameni politici au tratat acest subiect vital pentru dezvoltarea României.



Astăzi, președintele Nicușor Dan se află la Bruxelles pentru a discuta cu șefa Comisiei Europene despre PNRR, un demers esențial în deblocarea situației. La rândul meu, în această seară zbor spre Bruxelles pentru negocieri cu oficialii europeni. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a recupera cât mai mult din timpul pierdut, pentru a salva investițiile cu mari întârzieri și, mai ales, pentru a găsi soluții ca să putem accesa toți banii de care avem nevoie”, a scris pe Facebook ministrul Dragoș Pîslaru.