Ministrul Violeta Alexandru se codește să spună dacă va majora pensiile cu 40%

Ministrul desemnat al Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, s-a codit să răspundă cu “da” sau “nu”, miercuri, în cadrul audierilor parlamentare, dacă Guvernul Orban II va mări pensiile cu 40% de la 1 septembrie 2020, așa cum prevede Legea pensiilor.

Ea a repetat de câteva ori că va ”respecta legea”, dar actuala lege poate fi modificată prin ordonanță de urgență, cu prorogarea termenului de aplicare a prevederii privind majorarea cu 40% a pensiilor la 1 septembrie 2020.

Amintim că la fel a procedat Guvernul Orban cu dublarea alocațiilor copiilor, care ar fi trebuit aplicată la 1 ianuarie 2020

Dar iată răspunsul Violetei Alexandru, la întrebarea repetată dacă pensiile vor creşte cu 40% de la 1 septembrie:

“Nu am cum să vă răspund ‘Da!’, doamnă, că nu suntem la un concurs în care eu trebuie să răspund ca la televizor la întrebare cu răspuns închis. Răspund că sunt ministrul Muncii şi rolul meu este să aplic legea. Această lege în vigoare este cea pe care o am pe masă. Ceea ce mi s-a solicitat în acest mandat este să aplic legea, ceea ce voi şi face. În mod evident, în Cabinet, la Ministerul Finanţelor, premierul, ceilalţi colegi, urmăresc modul în care se încasează veniturile la Buget, urmăresc care este fluxul economiei şi ceea ce se întâmplă în viaţa reală, dar nu am nici un semnal, şi vă rog să nu mai manipulaţi: în momentul în care simt nevoia să spun ceva, o spun, cu subiect şi predicat; aceasta este intenţia, faptul că perpetuaţi această stare de tensiune continuă – ‘se lucrează ceva la Muncă, n-au de gând să vă dea!’, nu faceţi decât să creaţi panică în populaţie. Nu am altceva de spus decât că voi respecta legea, şi acest lucru v-o spune ministrul Muncii, care are datoria să respecte legea aşa cum este ea în vigoare”, a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul desemnat pentru Muncă a declarat că în cazul în care va exista vreo modificare pe legislaţia pensiilor, va fi prima care va anunţa populaţia.

“Nu creaţi panică că se lucrează la nu ştiu ce proiect de lege de modificare, pentru că dacă acest lucru se întâmplă, sunt prima care o spun populaţiei, pentru că am o singură carte de vizită şi aceea este credibilitatea. Vă rog să nu mai manipulaţi şi să alertaţi populaţia că se întâmplă lucruri ascunse la Ministerul Muncii”, le-a cerut Violeta Alexandru parlamentarilor PSD din comisii.

După încheierea audierilor parlamentare, ministrul desemnat al Muncii a catalogat drept un non-subiect discuţia despre posibilitatea ca pensiile să nu fie majorate cu 40% la 1 septembrie.

“Nu există în Ministerul Muncii niciun proiect în acest moment care să modifice cu ceva legea în vigoare, aşa încât sunt chemată să aplic legea aşa cum este ea, nu am niciun alt proiect în lucru, nu am nicio variantă la care lucrez, nu am niciun alt scenariu – aşa cum s-a spus în presă, sunt omul care dacă aş avea, aş spune, dar neexistând, este un non-subiect şi discutăm pe ceva ce de fapt nu există în realitate”, a apreciat Violeta Alexandru.