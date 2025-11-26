Năsui: Naționalizarea pensiilor private va merge înainte, spre bucuria bugetului de stat. Decizia CCR a fost dată pe un detaliu, nu pe fond

Deputatul USR Claudiu Năsui a constatat că decizia CCR pe legea „prin care statul naționaliza 70% din pensiile private” (Pilonul 2 și 3) a fost dată „pe un detaliu, nu pe fond”, astfel că actul normativ nu a fost respins în totalitate, ci se va întoarce în Parlament pentru o corecție minoră.

Năsui a explicat, într-un mesaj pe Facebook:

„Din păcate decizia CCR de ieri a fost dată pe un detaliu și nu pe fond.

Am scris bine că „se pare că” au judecat corect, de fapt n-au considerat că se încalcă un drept de proprietate.

Este o naționalizare pentru că 70% banii dumneavoastră din Pilonul 2 și 3 vor fi luați coercitiv de stat cu împrumut printr-un intermediar care-și va mai lua niște comisioane. Asta contrar la ce spunea însuși domnul Bolojan când spunea că banii nu ajung la stat. Ba da, fix acolo ajung.

Asistăm la cea mai mare naționalizare din România de la naționalizarea valutei din anul 1991. Făcută culmea tot de un PNL-ist, domnul Teodor Stolojan. Și atunci „trebuia” și eram „obligați”. Pentru cine nu știe guvernul Stolojan pur și simplu a luat toată valuta oamenilor din bancă și le-au dat la schimb lei la un curs făcut din pix. Cine să mai aibă încredere în România după asta.