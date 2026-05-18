Nazare, amendament: Românii cu venituri din drepturi de autor sunt exceptați de la e-Factura

Amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor pentru simplificarea RO e-Factura a fost adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, iar proiectul merge la plen, pentru votul final,informează, luni, instituția.

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligaţia utilizării e-Factura persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor, activităţi agricole, precum şi institutele şi centrele culturale străine care funcţionează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Iată principalele modificări:

eliminarea obligativităţii utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opţional;

exceptarea de la obligaţia utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceştia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operaţiunilor şi conţin informaţiile obligatorii din factură;

exceptarea institutelor şi centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăţilor tehnice şi administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;

introducerea posibilităţii de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligaţia sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Măsurile propuse permit, în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România.