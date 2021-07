Nazare: „Guvernul a cerut la CE încă o amânare pentru PNRR”. Ghinea: „E greșit informat”

Fostul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare, demis săptămâna trecută de premierul Florin Cîțu, a declarat, luni, că Guvernul a cerut experților Comisiei Europene (CE) încă o amânare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, îl contrazice însăși susține că termenul final fusese stabilit pentru septembrie, iar în noiembrie sunt programate să vină primele fonduri, de 1,3 miliarde de euro.

„Am văzut declarația domnului Nazare, este greșit informat. Am cerut o singură amânare, pe o singură lună, care se calculează așa: am depus PNRR la 31 mai. Pe regulamentul european sunt 2 luni de evaluare, asta înseamnă iunie-iulie. Luna august comisia are concediu, nu lucrează. Luna suplimentară este luna septembrie, în care vom avea răspunsul final pe PNRR. Deci nu există două amânări sau o nouă amânare, a fost una singură. Este o neînțelegere din partea domnului Nazare. În noiembrie va intra o finanțare de 1,3 miliarde de euro”, a spus Cristian Ghinea.