Nazare: Inspectorii ANAF vor purta bodycam în timpul controalelor

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor purta bodycam în timpul controalelor, ca măsură pentru eficientizarea activității angajaților instituției.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, această măsură este menită să îmbunătățească colectarea și verificările fiscale.

„Reglăm relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, care a fost tensionată, iar rezultatul s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare”, a mai spus ministrul,miercuri, într-o conferință de presă.