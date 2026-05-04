Neptun Deep. A început instalarea conductei de gaze în Marea Neagră

Luni au începutl lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre și le va aduce la țărm, în cadrul proiectului Neptun Deep.

Reprezentanții OMV Petrom au anunțat că primul dintre vasele care instalează conducta de 160 de kilometri, Castoro, a sosit în România.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, la un eveniment organizat luni la Tuzla.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție, a precizat că lucrările de instalare planificate pentru anul acesta presupun mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave, iar până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei.