Nicușor Dan a promulgat prelungirea până la 30 sepembrie a TVA de 9% la locuințe

Președintele Nicușor Dan a promulgat, marți, legea privind prelungirea până la 30 septembrie a termenului pentru aplicarea cotei reduse de 9% a TVA la achiziția de locuințe.

Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare a fost publicată la puțin timp în Monitorul Oficial nr. 962.

Actul normativ „elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a explicat președintele, pe Facebook.

De asemenea, cei care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea finaliza procedura fără TVA majorat, tot până la finalul lunii septembrie.

„Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a mai scris Nicușor Dan.