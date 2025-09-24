Nuclearelectrica, acorduri de împrumut de 620 milioane euro pentru Unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă

Nuclearelectrica a semnat miercuri, cu sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE, două acorduri de finanțare, în valoare totală de 620 milioane de euro, unul pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă și celălalt pentru proiectul Unităților 3 și 4.

Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, pentru faza preliminară de retehnologizare, aflată în a doua etapă de execuție, va fi folosit împrumutul de 540 de milioane de euro. Sunt incluse activitățile necesare pentru pregătirea implementării proiectului, cum ar fi: planificarea activităților; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziție și construcție; achiziția de echipamente cu ciclu lung de fabricație; elaborarea planului de execuție și construirea infrastructurii; obținerea autorizațiilor necesare; asigurarea surselor de finanțare. Recent, Nuclearelectrica a început lucrările de construcții civile pentru proiectul de retehnologizare a Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Al doilea împrumut, de 80 de milioane de euro, va fi utilizat pentru finanțarea fazei LNTP (Limited Notice to Proceed) a proiectului privind Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare. Această finanțare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4, în calitate de împrumutat, și va fi susținută de o garanție de acționar din partea Nuclearelectrica.

Proiectul privind Unitățile 3 și 4 se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuție, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP) urmărind următoarele obiective principale: dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului; structurarea și contractarea finanțării (prin elaborarea unor estimări ale costurilor și a unor calendare de implementare cu un grad ridicat de certitudine); obținerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene ca urmare a Avizului de proiect, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul EURATOM și obținerea unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante privind ajutoarele de stat; adoptarea Deciziei finale de investiție pentru avansarea la etapa III (Construcție).

„Cele două acorduri de finanțare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanțare și vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unității 1 și Proiectul Unităților 3 și 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură și disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depășiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaștere a solidității ambelor proiecte și o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, și mulțumesc J.P. Morgan SE și instituțiilor bancare pentru profesionalismul și parteneriatul lor”, a declarat Cosmin Ghiță, director general al Nuclearelectrica.

Sindicatul este format din următoarele bănci: Banca Comercială Română SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala România, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala București, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanțarea Proiectului de retehnologizare a Unității 1 și Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala București, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanțarea Proiectului Unităților 3 și 4.

Ambele proiecte vor contribui la asigurarea securității energetice a României, a disponibilității energetice, a energiei curate și a dezvoltării socio-economice semnificative, inclusiv a lanțului de aprovizionare, susține Nuclearelectrica.

„Prin creșterea capacității nucleare cu încă două unități CANDU (cu o capacitate instalată de 700 MW fiecare) și prelungirea duratei de viață a Unității 1 CNE Cernavodă cu încă 30 de ani, 66% din energia fără emisii de CO2 a României va proveni din energie nucleară, oferind, de asemenea, mii de locuri de muncă”, se mai arată în comunicat.

Potrivit Nuclearelectrica, din 1996 și până în prezent, exploatarea Unității 1 a dus la evitarea a 140 de milioane de tone de CO2 în atmosferă, a livrat în siguranță peste 145 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%.