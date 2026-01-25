ONRC: Insolvențe mai multe în 2025, față de 2024

Numărul insolvențelor a crescut anul trecut cu 3,84%, la 7.553, față de 7.274, în 2024, potrivit statisticii ONRC.

Pe domenii de activitate, în top s-a aflat comerțul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.587 insolvențe, -16,56%), construcții (1.374, -8,34%), transport și depozitare (797, +5,98%) și în industria prelucrătoare (746, -12,44%).

Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate (PFA) aflate în incapacitate de plată s-au înregistrat în București (1.359, -1,16%) și județele Bihor (661 insolvențe, +13,77%), Cluj (511, -3,40%), Timiș (427, +0,71%), Ilfov (411, +45,74%) și Iași (256, -16,07%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Covasna (26, -7,14%), Harghita (34, -10,53%), Botoșani (36, -30,77%), Vaslui (50, +21,95%), Giurgiu (51, -1,92%) și Gorj (54, -6,90%).

Numai în luna decembrie 2025 au fost înregistrate 1.046 de insolvențe, cele mai multe în București, respectiv 208, și în județele Cluj (78), Timiș (63) și Bihor (60).