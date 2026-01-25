Close Menu

    ONRC: Insolvențe mai multe în 2025, față de 2024

    By Business

    Numărul insolvențelor a crescut anul trecut cu 3,84%, la 7.553, față de 7.274, în 2024, potrivit statisticii ONRC.

    Pe domenii de activitate, în top s-a aflat comerțul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (1.587 insolvențe, -16,56%), construcții (1.374, -8,34%), transport și depozitare (797, +5,98%) și în industria prelucrătoare (746, -12,44%).

    Cele mai multe firme și persoane fizice autorizate (PFA) aflate în incapacitate de plată s-au înregistrat în București (1.359, -1,16%) și județele Bihor (661 insolvențe, +13,77%), Cluj (511, -3,40%), Timiș (427, +0,71%), Ilfov (411, +45,74%) și Iași (256, -16,07%).

    Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Covasna (26, -7,14%), Harghita (34, -10,53%), Botoșani (36, -30,77%), Vaslui (50, +21,95%), Giurgiu (51, -1,92%) și Gorj (54, -6,90%).

    Numai în luna decembrie 2025 au fost înregistrate 1.046 de insolvențe, cele mai multe în București, respectiv 208, și în județele Cluj (78), Timiș (63) și Bihor (60).

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.