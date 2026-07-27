ONRC: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență, în S1

Peste 3.850 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (PFA) au intrat în insolvență în primul semestru (S1), cu 12% mai multe față de 3.431 în perioada similară din 2025, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență în S1 au fost înregistrate în București, respectiv 725 (+6,93%) și județele Bihor (275, -82%), Cluj (218, -15,18%), Timiș (187, +18,35%), Ilfov (185, +8,82%) și Prahova (138, +23,21%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – respectiv 17 (+13,33%), Harghita (18, fără modificări), Botoșani (21, +10,53%), Mehedinți (24, +4,35%), Sălaj (24, -46,67%) și Teleorman (29, +70,59%).

Numai în luna iunie au intrat în insolvență 709 firme și PFA, cele mai multe în București (119) și în județele Bihor (63), Ilfov (45), Timiș (42), Cluj și Prahova (câte 29).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 229 (+388,14%), construcții (210, +412,20%), transport și depozitare (132, +266,67%) și în industria prelucrătoare (128, +312,90%).