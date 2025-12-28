ONRC: Peste 74.800 de firme au fost radiate și 51.805 dizolvate, în 11 luni

În primele 11 luni au fost 74.806 firme au fost radiate, cu 0,53% mai multefață de perioada similară din 2024, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Totodată, 51.805 firme au fost dizolvate, cu 26,23% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, când au fost dizolvate 41.039 firme.

În ceea ce privește radierile, din totalul de 74.806 de firme aflate în această situație 13.470 au fost înregistrate în București, în creștere cu 14,19% față de primele 11 luni din 2024. Urmează județele Cluj (3.771, +0,91%), Constanța (2.997, +3,85%), Bihor (2.949, +18,58%), Timiș (2.854, -6,09%), Ilfov (2.843, +16,66%) și Iași (2.741, +3,75%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Ialomița (465, în scădere cu 7,92% față de ianuarie – noiembrie 2024), Călărași (487, -4,88%), Giurgiu (580, +7,81%), Covasna (604, minus 1,79%), Teleorman (624,+4,7%) și Caraș-Severin (658, -1,35%).

Creșteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Olt (+19,9%), Bihor (+18,58%), Ilfov (+16,66%) și în Sibiu (+14,88%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Dâmbovița (-33,12%), Harghita (- 18,57%), Botoșani (-15,90 și Sălaș (-14,85%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 16.830 (-1,92%, raportat la primele 11 luni din 2024), agricultură, silvicultură și pescuit (7.015, – 1319%), respectiv transport și depozitare (6.239, -9,29%).

În noiembrie au fost consemnate 6.320 radieri de firme, cele mai multe în București (1.194) și în județele Cluj (326), Ilfov (269), Constanța (257), Iași (251) și Timiș (250).

La capitolul dizolvări, numărul cel mai mare de firme în această situație a fost în București, respectiv 10.341 (în creștere cu 26,62% față de ianuarie-noiembrie 2024) și în județele Cluj (2.904 de firme, +33,58%), Ilfov (2.684, +19,29%), Constanța (2.510, +13,17%), Timiș (2.186, +18,87%), Brașov (1.922, +41,01%), Iași (1.918, +21,24%) și Prahova (1.725, +34,35%).

Cele mai puține dizolvări au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 274 (+29,25%), Covasna (298, +38,6%), Mehedinți (349, +33,72%), Călărași (351, +17,79%), Harghita (379, +0,26%) și Teleorman (387, +17,99%).

Creșterile semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Maramureș (+55,6%), Olt (+52,03%), Alba (+49,19%), Bihor (+44,93%) și Vâlcea (+43,73%). În niciun județe nu a fost consemnată scăderea numărului de dizolvări.

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. Aici au fost raportate 11.433 de dizolvări la nivel național (+1,33%).

Construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.251 (+2,63%), 4.244 (+5,47%) și 3.530 (+2,98%).

În luna noiembrie, au fost raportate 4.888 dizolvări de firme, cele mai multe în București (945) și în județele Cluj (263), Timiș (257), Ilfov (245) și Constanța (237).