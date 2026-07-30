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    Ordin ANAF-MF. Controale antifraudă cu bodycam, după un an de la promisiunea lui Nazare

    By Updated: Business

    În Monitorul Oficial a fost publicat, joi, Ordinul 898/899 emis de șeful ANAF, Adrian Nica, și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, privind procedura de înregistrare prin bodycam a controalelor efectuate de inspectorii antifraudă. 

    Nazare anunțase încă din 13 august 2025 această măsură.

    Nazare: Inspectorii ANAF vor purta bodycam în timpul controalelor

    Aceasta a făcut parte din Pachetul fiscal 2, împărțit în 6 legi, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, pe 28 august 2025.

    Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a fost numit în funcție pe 3 iulie 2025, de premierul Ilie Bolojan.

    Iată că a trecut aproape un an până când promisiunea ministrului Nazare, acum interimar, să devină realitate.

    Procedura privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotarea inspectorilor antifraudă a activităților specifice, stocarea și accesarea acestora prevede, între altele:

    • inspectorii antifraudă pot să înregistreze și să fixeze cu înregistratoarele foto-audio-video din dotare activități desfășurate în spații publice, fără consimțământul persoanelor vizate;
    • înregistrările constituie mijloace de probă și pot fi utilizate în cadrul procedurilor administrative și/sau judiciare, potrivit legii;
    • datele sunt stocate astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după: numele inspectorului antifraudă, data și ora începerii și finalizării înregistrării, locația GPS, numărul de serie al echipamentului;
    • descărcarea înregistrărilor se face în mod automat în platforma cloud pusă la dispoziție de către producătorul înregistratoarelor foto-audio-video de către inspectorul antifraudă care a utilizat înregistratorul audio-video portabil din dotare;
    • utilizatorii înregistratoarelor audio-video, precum și deținătorul platformei cloud la care se vor descărca automat înregistrările sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate/stocate și să respecte măsurile de securitate și regulile stabilite.

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