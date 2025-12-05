Ordonanță de urgență pentru accelerarea absorbției PNRR. Bolojan: „Avem de atras 10 miliarde de euro până în august 2026”

Guvernul a aprobat vineri, printr-o Ordonanță de urgență (OUG), măsuri pentru accelerarea absorbției fondurilor europene din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la briefingul de presă de la finalul ședinței Executivului:

„Am adoptat o ordonanță privind accelerarea absorbției fondurilor europene pe componenta de PNRR. Avem de absorbit până în luna august anul viitor aproximativ 10 miliarde de euro și această ordonanță, practic, închide toate măsurile pe care Guvernul le-a adoptat până acum pentru a accelera această absorbție.

Asta înseamnă că sunt reglate toate transferurile de proiecte care erau pe o linie de finanțare cum a fost PNRR și au trecut pe programul de sănătate – de exemplu, cum sunt spitalele, care au fost preluate pe partea de sănătate -, proiectele care au trecut de la PNRR pe Administrația Fondului pentru Mediu – de ex., componentele care țin de rețele de apă, de canalizare, de eficiență energetică – sau componentele pe care le gestionează Ministerul Dezvoltării, cum este Valul Renovării – de ex. ceea ce înseamnă creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe din România, în școli și avem foarte multe proiecte în acest sens.

Această ordonanță rezolvă și problema cheltuielilor care au fost făcute până acum pentru proiectele care nu mai sunt în PNRR și, practic, Guvernul își va asuma din bugetul de stat aceste cheltuieli, în așa fel încât autoritățile locale să se poată concentra pe finanțarea proiectelor care au rămas pe rol, în așa fel încât, deci, să le ușurăm sarcina fiscală și să se concentreze pe absorbție și pe execuție”.

Comunicatul Guvernului:

Prin OUG privind unele măsuri pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și pentru completarea unor acte normative, se asigură baza legală pentru continuarea unor proiecte esențiale finanțate prin PNRR și din fonduri publice naționale, astfel încât implementarea lor să nu fie afectată de renegocierea PNRR.

Este vorba despre proiectele eliminate din componenta de transporturi și cea de sănătate, care vor fi mutate pe componenta de coeziune, proiecte supracontractate din portofoliul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, proiecte din portofoliul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care se mută pe certificate verzi și Fondul de Mediu, precum și proiecte din portofoliul Ministerului Energiei legate de cogenerare de înaltă eficiență, care se finanțează din sume economisite din PNRR și din bugetul de stat.

Se evită, astfel, dubla finanțare și tăierile necontrolate de fonduri și sunt puse la punct mecanismele bugetare și de împrumut necesare pentru a proteja investițiile strategice fără a crește riscurile de deficit și datorie. În plus, este asigurată alinierea juridică și financiară a tuturor contractelor la forma renegociată a PNRR, fără a fi nevoie de acte normative separate pentru fiecare coordonator.

Actul normativ oferă pentru aceste proiecte posibilitatea ca finanțarea europeană diminuată în urma revizuirii PNRR să fie compensată din sumele identificate ca economii în cadrul altor investiții finanțate prin PNRR aflate în sarcina aceluiași coordonator de reforme și/sau investiții, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Finanțelor, și cu condiția respectării limitelor procentuale stabilite la nivelul țintelor și jaloanelor asumate.

De asemenea, sunt instituite criteriile în baza cărora coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, vor avea posibilitatea să includă proiecte în listele de rezervă, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort, emis cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare ale prezentei ordonanțe de urgență.

Un alt aspect avut în vedere este reglementarea posibilității de denunțare a unor categorii de contracte/decizii/ordine de finanțare în cadrul cărora beneficiarii au încheiat contracte de furnizare produse și/sau servicii. În cazul în care contractele de finanțare au fost denunțate unilateral, plățile efectuate până la data denunțării rămân cheltuială definitivă a bugetului din care a fost efectuată plata.

Reglementările cuprinse în acest act normativ se aplică pentru proiecte aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru care există contracte cu angajamente ferme și care, ca urmare a revizuirii PNRR, au fost suspendate, deși sunt conforme cu obiectivele și condițiile finanțării, sau nu au fost incluse în memorandumul prevăzut la art. 8 din ordonanța de urgență nr. 41/2025, prin care Guvernul a reglementat prioritizarea și aprobarea proiectelor finanțate din fonduri europene.