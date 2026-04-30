Otokar a semnat acordul de achiziționare a Automecanica și a facilității de producție a acesteia din Mediaș.

Otokar, liderul turc în exportul de vehicule terestre și furnizor strategic al NATO și al Organizației Națiunilor Unite, a semnat acordul de achiziționare a Automecanica și a facilității de producție a acesteia din Mediaș.

Finalizarea procesului de achiziție este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare la nivel local. Prin această investiție, Otokar face un pas definitoriu în strategia sa industrială europeană și reafirmă angajamentul pe termen lung al companiei față de dezvoltarea unei capabilități naționale de producție în domeniul apărării, în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul Programului COBRA II ATBTU.



Investiție strategică în industria de apărare a României

Urmând procesului inițiat în ianuarie, acordul de achiziționare a acțiunilor reprezentând 96,77% din capitalul social al Automecanica a fost semnat pe 29 aprilie, la o valoare de aproximativ 85 de milioane de euro.

Prin această investiție, Otokar devine un producător de echipamente de apărare cu operațiuni industriale în interiorul Uniunii Europene – un reper strategic care poziționează compania să joace un rol mai activ în procesele de achiziții militare la nivel european.

Dispunând de infrastructură de producție existentă, de facilitățile autorizate și de forța de muncă specializată a Automecanica, Otokar va putea nu doar să își indeplinească angajamentele contractuale, ci și să contribuie durabil la consolidarea bazei industriale de apărare a României.

„Această investiție reprezintă o expresie concretă a angajamentului pe termen lung al Otokar față de România. Prin acest acord, nu ne limităm la îndeplinirea unui contract – contribuim la suveranitatea industrială a României și la capacitatea sa de a susține apărarea aliată pe Flancul Estic al NATO”, a declarat Aykut Özüner, directorul general al Otokar.

Producția COBRA II în România, în grafic

Procesul de achiziție nu a afectat ritmul programului. Vehiculele produse în Türkiye în cadrul Programului COBRA II ATBTU au fost deja fabricate, livrate în România și sunt în prezent în dotarea Forțelor Armate Române.

În paralel, toate pregătirile de producție la facilitatea din Mediaș au fost finalizate, iar fazele inițiale ale producției locale sunt în desfășurare. Demararea operațiunilor complete de asamblare este programată pentru iunie 2026.

Infrastructură de producție la standarde NATO în Mediaș

Prin această investiție, Otokar pune la dispoziția României o infrastructură modernă de producție a vehiculelor blindate, conformă standardelor NATO – un activ care deservește nu doar programul actual, ci și ambițiile mai largi ale țării în domeniul industriei de apărare.

Capacitatea de producție de la Mediaș acoperă întregul ciclu de fabricație: de la debitare și sudură, până la vopsire, asamblare și testare de calitate. Pentru a se asigura că echipele locale respectă standardele globale ale companiei, Otokar a implementat programe dedicate de formare la locul de muncă și de transfer de cunoștințe pentru personalul tehnic român.

Facilitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și are în prezent peste 250 de angajați – muncitori și personal tehnic. Unitatea este complet echipată cu infrastructură și autorizațiile necesare producției în serie de vehicule blindate, conform cerințelor NATO.



Impact pe termen lung

„Dincolo de îndeplinirea obligațiilor contractuale, această investiție exprimă angajamentul Otokar față de România ca partener industrial pe termen lung. Proiectul aduce în țară capabilități avansate de inginerie și producție. Fiecare etapă a ciclului de fabricație COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe românești instruite la standarde internaționale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite, ci de un transfer de know-how, de procese industriale și de competență tehnică.

Într-un peisaj al apărării în care statele caută tot mai mult să dezvolte capabilități de producție proprii, în loc să depindă de echipamente importate, acest model poziționează România ca națiune producătoare activă în ecosistemul industrial al NATO.

Totodată, deschide noi oportunități de export: vehiculele produse la Mediaș pot constitui platformă de integrare a României în lanțurile de aprovizionare europene și NATO, generând valoare economică și strategică de durată, cu mult dincolo de cadrul contractului actual.

Programul COBRA II ATBTU

În noiembrie 2024, Otokar a semnat un contract cu C.N. Romtehnica pentru livrarea a 1.059 de vehicule blindate ușoare tactice pe roți 4×4 COBRA II către Ministerul Apărării Naționale al României.

Contractul, în valoare de aproximativ 4,26 miliarde RON (circa 857 de milioane de euro, fără TVA), reprezintă unul dintre cele mai importante programe de achiziție de vehicule militare din Europa în ultimii ani.

În cadrul programului, o parte semnificativă a vehiculelor urmează să fie produsă local, în cadrul unui amplu cadru de cooperare industrială menit să sprijine dezvoltarea sectorului de apărare al României și să consolideze postura de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic al Alianței.



Prezența europeană și globală a Otokar

Otokar este furnizor strategic al NATO și al Organizației Națiunilor Unite, cu peste 33.000 de vehicule militare în serviciu activ în aproape 50 de țări și în inventarele a peste 80 de utilizatori finali din întreaga lume.

Vehiculele blindate ale companiei sunt validate în condiții climatice diverse și în medii operaționale cu risc ridicat, fiind exportate în prezent în nouă țări europene. Această achiziție marchează un nou pas în strategia de creștere globală a Otokar, construită pe parteneriate locale, co-dezvoltare și producție în țară beneficiară. Este un model pe care compania este angajată să îl extindă alături de națiunile aliate și partenere.

Despre Otokar

(BIST: OTKAR) Otokar face parte din Koç Group, cel mai mare conglomerat industrial și de servicii din Türkiye, care aniversează, în 202,6 un secol de activitate. Fondată în 1963, Otokar este cel mai mare exportator de vehicule terestre din Turcia, pentru al doilea an consecutiv.

Compania oferă soluții personalizate, adaptate nevoilor beneficiarilor, prin tehnologie, design și aplicații proprii. Otokar proiectează și fabrică o gamă largă de produse pentru industria de apărare, incluzând vehicule blindate tactice pe roți în configurațiile 4×4, 6×6 și 8×8, vehicule blindate pe șenile, vehicule fără pilot și sisteme de turelă.