OUG care împiedică Exxon să vândă Lukoil participația din Marea Neagră are nevoie de aviz CSAT

Ordonanța de Urgență (OUG) adoptată de Guvernul Orban în 4 februarie, care împiedică Exxon să vândă către Lukoil participația din Marea Neagră, are nevoie de avizul Consiliului Superior de Apărare a Țării (CSAT) pentru a putea fi publicată în Monitorul Oficial, deoarece face referire la siguranța națională.

Concret, ordonanța prevede că orice transfer făcut fără aprobarea Guvernului este lovit de nulitate.

Potrivit OUG, autoritățile române vor putea refuza, din motive de siguranță națională, concesionarea și executarea de operațiuni petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de țări terțe Uniunii Europene sau de resortisanți ai țărilor terțe Uniunii Europene.

În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorității competente, în cazul de față Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), Guvernul, din motive de siguranță națională, poate aproba rezilierea acordului petrolier.

În cazul în care are loc o operațiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acționariatului cu drept de control asupra titularului, acesta are obligația să notifice autoritatea competentă, iar acordul petrolier poate să își mențină valabilitatea, să se revizuiască în noile condiții, sau să fie reziliat, după caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității competente.

Nerespectarea acestor prevederi are ca efect pierderea calității de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situația în care acordul petrolier are mai mulți titulari, iar în situația în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept.

Exxon Mobil intenționează să vândă participația de 50% din proiectul Neptun de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagră, iar mai multe companii sunt interesate.

Pe de-o parte, ar fi un consorțiu format din compania românească Romgaz, Compania naţională de gaze naturale din Polonia, PGNiG, și OMV Petrom care are drept de preemțiune.