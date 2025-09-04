Pachetul 2 de măsuri fiscale: noile cazuri în care firmele pot fi declarate inactive

Pachetul 2 de măsuri fiscale, pe care și-a angajat răspunerea în Parlament pe 1 septembrie premierul Ilie Bolojan, aduce responsabilități suplimentare pentru administratori și manageri.

Aceasta, prin noile reguli privind majorarea capitalului social, deschiderea contului bancar și prevenirea inactivității fiscale, atrage atenția Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, care face o analiză pe această temă.

Au fost introduse noi motive pentru care o societate poate fi declarată firmă inactivă. Conform Codului de Procedură Fiscală și modificărilor adoptate, lipsa unui cont bancar activ, neîndeplinirea obligațiilor declarative ori nerespectarea termenului pentru depunerea situațiilor financiare pot conduce la inactivitate fiscală. Acest lucru este de interes pentru antreprenorii aflați la început de drum, în procesul de deschidere firme, întrucât noile reguli afectează nu doar companiile mari, ci și firmele mici sau un SRL abia constituit.

Noțiuni precum înființare SRL, înființare firmă sau chiar înființare societate nu mai sunt simple proceduri administrative, presupunând conformarea la noua legislația fiscală.

Una dintre cele mai importante modificări pentru antreprenori este cea legată de obligația deschiderii și menținerii unui cont bancar activ. Lipsa de deschidere cont bancar firmă poate conduce la declararea ca firmă inactivă, ceea ce atrage consecințe fiscale. Totodată, lipsa de vărsare capital social în mod corect sau neconformarea cu cerința de majorare capital poate transforma un SRL funcțional într-o societate blocată fiscal.

Pentru evitarea acestui risc, antreprenorii trebuie să înțeleagă că menținerea unui capital social minim adecvat și respectarea termenelor impuse de ANAF sunt condiții obligatorii. La fel de importantă este și procedură de diminuare capital social, care trebuie gestionată corect pentru a evita pierderea statutului fiscal.

Obligația de a deschide și menține un cont bancar activ – motiv de inactivitate fiscală

Noile modificări fiscale prevăd că pentru înființare SRL sau deschidere firme trebuie să fie urmată de o deschidere cont bancar firmă. Lipsa acestei obligații este considerată motiv suficient pentru ca ANAF să declare o firmă inactivă. Este important de menționat faptul că acest cont trebuie menținut activ pe toată durata existenței companiei, pentru a evita declararea ca firmă inactivă.

Existența unui cont bancar este indispensabilă pentru participarea la licitații, efectuarea de tranzacții și accesarea de credite. Orice societate care dorește să se dezvolte, fie că este vorba de înființare societate sau de extinderea unei afaceri existente, trebuie să acorde atenție acestei noi obligații

Majorarea capitalului social în trei etape – sancțiuni pentru neconformare

O altă noutate introdusă de Pachetul 2 de măsuri fiscale este obligația de majorare capital în funcție de cifra de afaceri a companiei. Guvernul a stabilit o excepție, SRL-urile deja existente nu vor fi obligate să majoreze capitalul social imediat conform noilor condiții, ci doar în momentul în care cifra de afaceri anuală depășește pragul de 400.000 de lei. Pentru firmele nou-înființate, se aplică noile reguli de capital social minim, respectiv 500 de lei pentru microîntreprinderi și 5.000 de lei pentru firmele care depășesc pragul menționat.

Legislația prevede și situații în care nivelul de capital social poate urca treptat, până la 90.000 de lei pentru companiile mari. Procesul de vărsare capital social și respectarea termenelor de conformare rămân condiții stricte. Un SRL care nu se conformează în timp acestor cerințe riscă să fie declarat firmă inactivă.

Pentru cei aflați la început de drum, fie că este vorba de înființare firmă, înființare SRL sau înfiintare PFA, este imperios necesar să cunoască toate modificările aduse recent.

Alte cauze de inactivitate fiscală: expirarea sediului social, lipsa organelor statutare, inactivitate declarată la Registrul Comerțului

Pe lângă lipsa unui cont bancar sau neîndeplinirea obligației de majorare capital, există și alte cauze care conduc la inactivitate fiscală. Printre acestea se numără expirarea sediului social, lipsa organelor statutare ori înregistrarea unei perioade de pauză la Registrul Comerțului. De asemenea, nerespectarea obligațiilor declarative timp de un semestru atrage declararea ca firmă inactivă.

Expirarea sediului social este una dintre cele mai întâlnite cauze de inactivitate pentru un SRL. În momentul în care contractul de închiriere sau titlul de proprietate folosit pentru înființare firmă sau înființare SRL ajunge la termen, acesta trebuie reînnoit și actualizat la Registrul Comerțului. În lipsa acestei actualizări, ANAF poate considera că firma nu are un sediu valabil și o poate trece pe lista de contribuabili inactivi. Această situație poate afecta desfășurarea activității și poate împiedica procesul de deschidere cont bancar firmă.

La fel de importantă este și existența organelor statutare. O societate fără administrator nu își poate desfășura activitatea conform legii. Lipsa acestor organe statutare, dacă nu este remediată și notificată la Registrul Comerțului, determină declararea de inactivitate și transformarea unei firme funcționale într-o firmă inactivă. Aceste noi modificări prezintă interes nu doar pentru societățile mari, ci și pentru un SRL, unde schimbarea administratorului trebuie raportată la timp.

Aceste situații apar frecvent, unde administratorii omit să actualizeze documentele la timp. În plus, o verificare datorii ANAF realizată periodic poate preveni situațiile de blocaj și poate oferi antreprenorilor siguranța că obligațiile lor fiscale sunt îndeplinite.

Consecințele declarării ca inactivă – pierderea codului de TVA, imposibilitatea de a deduce cheltuieli și risc de radiere

Declararea ca firmă inactivă produce efecte imediate. Una dintre consecințe este pierderea codului de TVA, ceea ce limitează activitatea comercială și operațiunile financiare ale companiei. Autoritățile fiscale pot anula din oficiu înregistrarea TVA unui contribuabil în anumite situații clar precizate de legislație, iar societățile care își pierd astfel calitatea de plătitor de TVA trebuie să respecte reguli pentru reactivare.

O companie devine firma inactivă dacă nu își îndeplinește obligația declarativă, se sustrage de la efectuarea inspecției fiscale prin furnizarea unor date de identificare a domiciliului fiscal incorecte sau dacă nu funcționează la domiciliul fiscal declarat. Data anulării codului de TVA coincide cu data comunicării deciziei de declarare ca firmă inactivă de către ANAF.

Firmele pot redeveni impozabile în scopuri de TVA dacă situația care a condus la anulare încetează. Reactivarea poate avea loc prin decizie a organului fiscal sau prin înregistrarea la Registrul Comerțului a mențiunii privind reluarea activității.

„În contextul noilor reglementări privind majorare capital și obligațiile privind deschidere cont bancar firma, precum și efectele declarării ca firmă inactivă, companiile trebuie să fie foarte atente la respectarea tuturor termenelor și procedurilor legale. Neconformarea poate duce la pierderea codului de TVA, imposibilitatea de a deduce cheltuieli și chiar la radierea societății de la Registrul Comertului. Respectarea acestor obligații nu este doar o cerință formală, ci o măsură esențială de protecție împotriva riscurilor fiscale și administrative”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

Firma nu mai poate deduce cheltuielile realizate pe perioada în care a fost declarată firmă inactivă, lucru ce afectează profitabilitatea și planificarea financiară a acesteia.

Așadar, menținerea unei stări de inactivitate pe termen lung poate duce la riscul de radiere de către Registrul Comerțului, blocarea conturilor bancare și imposibilitatea de a desfășura tranzacții comerciale.

Cu o strategie juridică bine pusă la punct și prin monitorizarea constantă a situației fiscale printr-o verificare datorii ANAF, companiile pot evita pierderea statutului fiscal. Astfel, respectarea obligațiilor privind capital social minim, menținerea unui cont bancar activ și actualizarea permanentă a datelor la Registrul Comerțului devin condiții obligatorii pentru siguranța juridică și financiară a oricărui SRL.